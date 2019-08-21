Avcılık Federasyonu İçişleri Bakanlığı'nı kınadı

Açıklamasa şu ifadelere yer verildi:

Değerli Avcı Camiası ve Kamuoyu;

İçişleri Bakanlığı'nı hem Avcılık Federasyonunu hem de MAK'ı yok saydığı için kınıyoruz

2. İnce Av Mevsimi'nin açılmasına yönelik çalışmalara bağlı olarak, son yapılan Merkezi Av Komisyonu toplantısında, açılacak av bölgeleri konusunda karar alındı. Bu bağlamda son yapılan Bakanlar Kurulu toplantısına söz konusu karara bağlı olarak, İçişleri Bakanlığı tarafından öneri sunulması gerekirken, aksine bunun yapılmadığını ve başka bir öneri sunulduğunu öğrenmiş bulunuyoruz. İçişleri Bakanlığı'nı hem Avcılık Federasyonunu hem de Merkezi Av Komisyonu'nu yok saydığı için kınıyoruz. Bilindiği üzere Merkezi Av Komisyonu devlet kanadından 4, Avcılık Federasyonu kanadından da 4 uzman temsilci tarafından oluşuyor. Söz konusu uzmanların aldığı karar ortada iken, İçişleri Bakanlığı hangi uzmanlara ve gerekçeye dayanarak, devletin mekanizmasını hiçe sayıp, bu yönde bir öneriyi Bakanlar Kuruluna sundu?

İçişleri Bakanlığı'nın bu yanlış davranışı sonucunda ortaya çıkacak olumsuz çok sayıda durum yaşanacak.

1 - En çok fassa popülasyonunun olduğu av bölgeleri ava açılmadığından avcıların büyük bir tepkisi oluşacak

2 - Avcılar için az sayıda avlak kalacağından, yığılmalardan ötürü kazalara bağlı vurulma yaşanma riski artacak

3 - Heyecanla bölgelerinin ava açılmasını bekleyen çok sayıda bölge avcısı hüsrana uğrayacak ve gidebilecek avlakları olmayacak

4 - Yine bölge avcısının geçen yıl 2. İnce Av Mevsiminde rekor seviyeye ulaşan ruhsat çıkarma sayısında ciddi azalma yaşanacak ve buna bağlı devletin kazancı da azalmış olacak

5 - Açık kalan bazı bölgelerde yaşanacak yığılmalardan dolayı av hayvanları üzerindeki baskı çoğalacak ve aşırı avlanmadan av popülasyonu ciddi zarar görecek

6 - Avcılık Federasyonunun hep savunduğu gibi, avlanmaya kapanan bölgelerde avcıların sağladığı otokontrolün olmamasından ötürü kaçak avcılıkta artış yaşanacak

7 - Söz konusu bölgelerde fassa popülasyonunun ciddi artışından kaynaklanan olumsuzluklar bilimsel olarak Avcılık Federasyonuna devletin yetkili kurumları tarafından geçen yıl bildirildi. Bu bölgelerin ava açılmaması sonucunda sulu tarım üreticileri ve zeytin üreticileri olumsuz etkilenmeye devam edecek

Avcılık Federasyonu olarak bu av mevsiminde, av haritası basılması çalışmasına ve avcı camiasına duyurulmasına yönelik bir çalışma yapmayacağımızı belirtiriz. Çünkü açıklamanın başında da belirttiğimiz üzere, önerdiğimiz harita Bakanlar Kurulu'nun gündemine bile getirilmedi. 2. İnce Av haritası ile ilgili bilgi almak isteyen avcıların İçişleri Bakanlığı'na başvurmalarını öneriyoruz.