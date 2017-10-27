Avcılık Federasyonu: “Siyasetle ilgimiz yok”

Avcılık Federasyonu Başkanı Erhan Keser, federasyonun müzakerelerde çözüm modeli olmaktan çıkarılması için dün Meclis’e sunulan öneriye Kıbrıs Türk Milli Varoluş Konseyi bünyesinde destek veren örgütler arasında olmadıklarını açıkladı.

Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) kısa bir açıklama yapan Keser, “Kıbrıs Türk Milli Varoluş Konseyi bünyesindeki 26 örgüt öneriye destek veriyor açıklamasında Avcılık ve Atıcılık Federasyonu’nun adı var ama ortada böyle bir federasyon yok. Avcılık ve Atıcılık federasyonları uzun yıllardır aynı çatı altında değil. KKTC Avcılık Federasyonu olarak bizim Kıbrıs Türk Milli Varoluş Konseyi ile ilgilimiz yok. Böyle bir destek açıklamasının altında imzamız da yok” dedi.

Avcılık Federasyonu’nun av, doğa ve sportif faaliyetlerle ilgili bir sivil toplum örgütü olduğuna işaret eden Keser, “Siyasetle ilgimiz yok” şeklinde konuştu.