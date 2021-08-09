Avcılık Federasyonu'nun elektriği kesildi!

Avcılık Federasyonu'nun paylaşımı şu şekilde:
Önemli DUYURU!!!!!!!!
Elektrik kurumu,Spor dairesinin elektriğini kestiğinden dolayı, Avcılık Federasyon ofisinin elektriği yoktur ve üyelik bilgileri bu sebepten dolayı sisteme girilememektedir.
Üyelerimizin ruhsat çıkarma amaçlı kaymakamlıklara,bu sorun giderildikten sonra gitmeleri gerekmektedir,aksi takdirde üyelikleri sistemde görülmeyecektir.
Saygılarımızla tüm ürünlerimize duyurulur.
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