Avcıoğlu, Arıklı'ya yüklendi!

Avcıoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

Kıb-Tek'in Akaryakıt Temin ve Taşıma İhalesi bugün gerçekleşti.

İhalede 7 Firma Teklif atarken, 3 Firmanın teklifi geçersiz sayıldı.

Geçerli Sayılan Teklifler sırasıyla;

Firma 1 = 45.9400 $/mton

Firma 2 = 45.9376 $/mton

Firma 3 = 30.0000 $/mton

Firma 4 = 19.8000 $/mton

Kıb-Tek Akaryakıt Temin ve Taşıma İhalesi:

İhale No: 269/ 2022, İhale Keşif Bedeli 61.25 $/mton.

20-2016 sayılı Kamu İhale Yasasının 76. Maddesi Aşırı Düşük Tekliflerle ilgili prosedürü tanımlar.

Yasanın ilgili maddesine göre atılabilecek En Düşük Teklif:

61.25 $/mton (Keşif Bedeli) - %25 = 45.9375 $/mton etmektedir.

Dolayısıyla 45.9375 $/mton'un altında teklif veren firmaların teklifleri çok büyük bir ihtimalle Yasanın 76. Maddesine atfen elenecektir.

Atanmış Başbakan Ünal Üstel'e soruyoruz:

11 Ağustos 2022 tarih ve 209/2022 sayılı ihalede 34 $/mton olan Keşif Bedelini, "SADECE 1 AY SONRA" 15 Eylül 2022'de 61.25 $/mton YANİ İKİ KATINA nasıl ve neden çıktı?

İhalede 45.9376 $/mton Teklif atan Firmaya, HANGİ HAK İLE önce 149 $/mton sonra 75 $/mton fiyata yakıt taşıttınız?

İhale Teklifi ile Doğrudan Alım Fiyatı arasında FAZLADAN ÖDENEN MİLYON DOLARLARIN HESABINI KİM VERECEK?

"İhalenin Keşil Bedeli ve Kamu İhale Yasasının Aşırı Düşük Teklif Limitine göre", KURUŞUNA KADAR TABAN FİYATI atan firma, Keşif Bedeli daha düşük olsaydı bu fiyatın çok daha altında teklif atabileceğinin, dolayısıyla KEŞİF BEDELİNİN ÇOK YÜKSEK OLDUĞUNUN farkında mısınız?

Keşif Bedelindeki bu FAHİŞ FİYAT FARKININ HESABINI KİM VERECEK?

07 Temmuz 2021 - Erhan Arıklı:

Kıbtek’in Akaryakıt taşımacılığında “27,30 $/mton, artık tavan fiyattır. Bu fiyatı veren başka şirketler varsa, onlarla çalışırız. Herkes de bilsin, halkın daha fazla soyulmasına izin vermem” dedi.

28 $/mton Keşif Bedeli belirleyip, defalarca ihale iptal ettirip, 27,30 $/mton tavan fiyattır deyip, önce 149 $/mton sonra 75 $/mton fiyatın altına gönül rahatlığıyla imza attınız.

Piyasa Ucuzlatıcı Başbakan Yardımcısı Erhan Arıklı'ya soruyoruz:

HALKIN daha fazla SOYULMASINA İZİN VERMEM diyen BAŞKASI MIYDI?

İmza atarken ELİNİZ TİTREDİ, VİCDANINIZ SIZLADI MI?

Bu muydu sizin güzellemelerinizde bahsettiğiniz SPOT ALIM?

Sayıştay Başkanlığını, Mali Polisi ve Savcılığı tekrar göreve davet ediyorum!