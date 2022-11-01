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Avcıoğlu: Az Tüketene Daha Fazla, Çok Tüketene Daha Az Fatura Gelmesini Sağlayacak

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KIB-TEK eski Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Avcıoğlu, çoklu tarifeyi eleştirdi, hükümete yüklendi.
Avcıoğlu: Az Tüketene Daha Fazla, Çok Tüketene Daha Az Fatura Gelmesini Sağlayacak

Avcıoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

UBP-DP-YDP Hükümeti bir iş bilmezliğe daha imza attı !
Bugün yürürlüğe giren evlere şenlik Çoklu Tarife Sistemi ile AZ TÜKETEN DAHA FAZLA , ÇOK TÜKETEN DAHA AZ FATURA ÖDEYECEK !
Hane halkı, aylık elektrik tüketiminin %50'sini Puant Dışı (Elektrik Fiyatının düşük olduğu saatlerde) kullansa dahi;
Aylık 1,000kWs'in ALTINDA tüketimi olan konutlarda, "Tek Zamanlı Tarife",
Aylık 1,000kWs'in ÜZERİNDE tüketimi olan konutlarda, "Çok Zamanlı Tarife",
kullanan abonelerin DAHA DÜŞÜK FATURA ÖDEYECEĞİ tablosu ortaya çıkmaktadır.
Bu hali ile Çoklu Tarife Uygulaması, Çoklu Tarifenin mantığı ile taban tabana zıttır!
Çok Zamanlı Tarife ve Tek Zamanlı Tarife nedir? Neden uygulanır?
Çok Zamanlı Tarife, elektrik tüketimini, tüketimin yoğun olduğu saatlerden daha düşük olduğu saatlere çekmek, elektrik tüketimini azaltmak ve vatandaşa maliyetinin altında elektrik satın alma ve faturaları düşürebilme imkanı sunmak için uygulanan tarife tipidir.
Tek zamanlı tarife ise elektrik birim fiyatının, elektrik tüketiminizin gerçekleştiği gün veya saate bağlı olarak değişiklik göstermediği tarife tipidir.
UBP-DP-YDP Hükümetinin Çoklu Tarifesi ile ne yapıldı?
UBP-DP-YDP Hükümeti ile birlikte, Dörtlü Hükümet Döneminde uygulanan 30 günlük periyotta 300kWs’in altında tüketim yapan abonelere uygulanan, enerji verimliliğini ve tasarrufu teşvik eden %15’LİK İNDİRİM YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI.
Akabinde ise yine UBP-DP-YDP Hükümeti tarafından duyurusu yapılan fiyat oranları ile, Çoklu Tarife’de AZ TÜKETENE DAHA FAZLA, ÇOK TÜKETENE DAHA AZ FATURA GELMESİNİ SAĞLAYACAK, dünyada eşi benzeri olmayan, evlere şenlik yeni Çoklu Tarife uygulaması yürürlüğe kondu.
2018-2019 döneminde Çoklu Tarifeye geçmeden önce Elektrik Mühendisleri Odası ile Kıb-Tek Yönetim Kurulu birlikte yürüttüğümüz çalışmada;
Dört Kişilik bir ailenin minimum elektrik tüketimini 330kWs/Ay olarak tespit etmiştik.
Dört Kişilik bir ailenin beklenen elektrik tüketimini ise 660kWs/Ay olarak tespit etmiştik.
Bu sebepten ötürü tabloda Tek ve Çoklu Tarife Ücretlerinde;
Konutlarda = 300 / 600 / 900 / 1200 / 2000 kWs
Aylık elektrik tüketimi olması halinde gelecek olan fatura tutarını özetlemeye çalıştım.
Ortaya çıkan sonuç:
Her alanda yaptığınız gibi bunuda YÜZÜNÜZE GÖZÜNÜZE BULAŞTIRDINIZ !

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