Avcıoğlu: Bakanlar Kurulu ihalesiz alımlarla cevizcinin çuvalından dağıtmaya devam ediyor!

Avcıoğlu'nun açıklaması şu şekilde;

BAKANLAR KURULU İHALESİZ ALIMLARLA CEVİZCİNİN ÇUVALINDAN DAĞITMAYA DEVAM EDİYOR!

İhalesiz Alınacak Yakıt Miktarı = 60,000 + %10 = 66,000 mton

Son İhalesiz Yakıt Alımında Ödenen Yakıt ve Taşımacılık Fiyatlarını Baz alarak hesap yapacak olursak;

Yakıtın Borsa Fiyatı = MED Platts Mean = 608 $/mton

Son Alınan Yakıt Fiyatı = MED Platts High = 683 $/mton

Fark = 75 $/mton

Yakıtın Taşımacılık Ücreti (İhaleli) = 33.23 $/mton

Son Alınan Yakıtın Taşımacılık Ücreti (İhalesiz) = 149 $/mton

Fark = 115.77 $/mton

TOPLAM BİRİM FİYAT FARKI = 75 $/mton (Yakıtın Fiyat Farkı) + 115.77 $/mton (Taşımacılık Fiyat Farkı) = 190.77 $/mton

TOPLAM FİYAT FARKI = 66,000 mton × 190.77 $/mton = 12,590,820 $

ÖZET:

BU YAKITIN, İHALESİZ SON YAKIT ALIMINDA ALINAN FİYATLAR ÜZERİNDEN ALINMASI HALİNDE FAZLADAN ÖDENECEK MİKTAR 12,590,820$ OLACAKTIR !

CEVİZCİNİN ÇUVALINDAN DAĞITAN BAKANLAR KURULUNA SORUYORUZ:

Yakıtın Fiyatı nedir?

Yakıtın Taşımacılık Fiyatı nedir?

Yakıtın içeriği nedir ve içeriğinde hangi şartlar aranacaktır?

Yakıt yine Teknecik Terminaline uygun olmayan aynı riskli gemi ile mi taşınacak?

Yakıt Analizleri yapılıp, Analiz Sonuçları Kamuoyu ile paylaşılacak mı?

Vatandaşın cebinden alıp Özel Şirketlerin Kasasını doldurmaya daha ne kadar devam edeceksiniz?

Ünal Üstel'in Kurumu Zarara uğratanlardan SÖZDE soracağı Hesap, Fahiş Fiyattan İhalesiz 66,000 mton daha Yakıt alımı yapmak mıdır?

Hükümet ortağı DP'nin Fahiş Fiyattan İhalesiz Yakıt Alımı konusundaki SÖZDE rahatsızlığı 24 saat içerisinde nasıl geçti ve bu kararın altına imza attı?

Resmi Gazetede Yayınladıkları Yasa Gücünde Kararnameye göre;

İhalesiz Yakıt Alımı "TC'nin Kamu ve Özel Şirketlerinden yapılacak" yazmasına rağmen,

kendi yazdıklarına yine kendileri uymayarak,

KKTC ve Yabancı Ülke Şirketlerinden de SÖZDE Teklif aldıklarını, Tekliflerin elden ele dolaştığını biliyor muydunuz?

#YARGILANACAKSINIZ

#GUDURULAR