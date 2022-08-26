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Avcıoğlu: Fahiş fiyatlı yakıtın faizini bile vatandaşa ödetecekler!

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KIB-TEK Yönetim Kurulu Eski üyesi Yusuf Avcıoğlu, fahiş fiyatlarla taşıtılan yakıtın, faiziyle birlikte vatandaşa ödettirilmeye devam edildiğini kaydetti.
Avcıoğlu: Fahiş fiyatlı yakıtın faizini bile vatandaşa ödetecekler!

Avcıoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

FAHİŞ FİYATLARA TAŞITILAN YAKIT, FAİZİYLE BİRLİKTE VATANDAŞA ÖDETTİRİLMEYE DEVAM EDİYOR !
UBP-DP- YDP Hükümetleri ile birlikte başlayan İHALESİZ, FAHİŞ FİYATLARDAN ADRESE TESLİM yakıt alımlarının ardı arkası kesilmek bilmiyor. Yapılan bu alımları ise toplum olarak FAİZİ İLE BİRLİKTE ödemeye devam ediyoruz!
Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz yıl Erhan Arıklı'nın Bakanlığı döneminde tam 10 Ay boyunca İHALESİZ ve ADRESE TESLİM Akaryakıt Alımları yapılmıştı.
Bu senenin başında ise Sunat Atun'un Bakanlığı döneminde, ZAMANINDA İHALEYE ÇIKILMAYARAK, İHALESİZ, ADRESE TESLİM ve FAHİŞ FİYATLARDAN Yakıt Alımına olanak sağlanmıştı.
İHALESİZ, ADRESE TESLİM ve FAHİŞ FİYATLARDAN yakıt alımı, Ünal Üstel döneminde de hız kesmeden ve Bankalardan Borçlanılarak devam ediyor!
Son günlerde ise Kıb-Tek'in devam etmekte olan Akaryakıt Temin ve Taşıma İhale sürecine, SİYASİ BASKI ve MÜDAHALELER yapılarak ya EN YÜKSEK FİYATI VEREN FİRMAYA ihalenin verilmesi YADA İHALENİN İPTAL EDİLMESİ konusundaki iddialar gazete manşetlerinden AYYUKA ÇIKMIŞ DURUMDA iken, ihalenin iptal edildiği duyurusu yapıldı.
İhalenin iptal edilmesi, İhale sürecinin uzamasına, ve/veya konunun yargıya taşınmasına, dolayısıyla İHALESİZ ve ADRESE TESLİM, FAHİŞ FİYATTAN YAKIT ALIMININ DEVAMINA olanak sağlayacaktır.
İhaleyi iptal eden Merkezi İhale Komisyonunun, ihalede verilen tekliflerin HER BİRİNİN "HANGİ GEREKÇE" ile geçersiz sayıldığını, ŞEFFAFLIK çerçevesinde KAMUOYUNA AÇIKLAMASI, kamu vicdanının rahatlatılması için kaçınılmazdır!

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