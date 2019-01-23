Avcıoğlu iddialara yanıt verdi...

İşte o açıklama;

Fasıl 171'in (Elektrik İnkişaf Yasası) 7. Maddesinin (2). Fıkrasında "Üyeler, atandıkları tarihten üç aya kadar, atandıkları tarihte sahip oldukları veya kendi yararlarına doğrudan veya dolaylı olarak ilgileri bulunan herhangi bir elektrik işletmesindeki tüm hisseleri satarlar veya elden çıkarırlar" demektedir.

13 Mart 2018’de göreve gelmemin ardından bu konuda KKTC Başsavcılığı’ndan da görüş alarak, Elektrik İnkişaf Yasasının ilgili maddeleri ışığında ve yasanın tanıdığı 3 ay süre çerçevesinde şahsıma ait olan işletmenin devrinin yapılması için gerekli işlemleri başlattım ve yasal prosedürün tamamlanmasıyla birlikte yasanın gerektirdiği gibi şirketimi devrettim. Nisan 2018 itibarı ile de işsiz statüsüne geçmiş oldum. Dileyen ilgili bilgi ve belgeleri Şirketler Mukayyitliği’nden de tedarik edebilir.

E-1185-97 sayı ve 16.07.1997 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile kamunun iştiraki bulunan Kuruluşların Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile murakıplarına ödenen ‘Hakkı Huzur Tahsisatında’ da yer aldığı üzere yönetim kurulu üyeleri aylık “640 TL” ödenek alırlar.

Bu ödenek hayat pahalılığı gibi hiçbir kritere bağlı olarak artmayarak sabit kaldığı gibi, görev yaptığınız kurum üzerinden sosyal sigorta yatırımı veya kaydınız da yapılmamakta/yapılamamaktadır.

Devir işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailemi ve emekliliğimi düşünerek sosyal sigorta yatırımlarımı yapabilmek için girişimlerde bulundum fakat bu sefer de Sosyal Sigortalar Yasası ile çelişen durumlar ortaya çıktı.

Sigorta kaydımı yapamayarak tam “9 ay” boyunca “sigortasız” olarak görevime devam ettim.

Yani diğer bir deyişle 9 ay boyunca devlet sigortasız üst düzey kamu görevlisi çalıştırmış oldu. Bu durum da Başkanım tarafınca Bakanlar Kurulu üyelerinin bilgisine sunulmuştur.

Sigortasız görev yapmakta olan üst düzey kamu görevlisi olan bir KIBTEK Yönetim Kurulu Üyesinin görevi gereği bulunduğu örneğin Teknecik Elektrik Santrali’nde veya bir başka lokasyonda görev esnasında iş kazası geçirerek yaralanması veya hayatını kaybetmesi durumunda Devlet kime neyi nasıl açıklayacak? Ardında kalan ailesine ne gibi haklar tanıyacak/tanıyabilecektir?

Uzun uğraşlar sonunda Sosyal Sigortalar Yasası ve Elektrik İnkişaf Yasası’nın her ikisinin birden izin verdiği yasal çerçevede elektrik projesi çizen bir elektrik mühendisi olarak sosyal sigorta kaydımı 9 aylık bir çabanın ardından geriye dönük olarak yapabilmeyi başardım.

Bazı basın mensubu arkadaşlar, asgari ücretin bile brüt 3 bin 150 TL olduğu ve geçinmeye yetmediği bir ekonomik ortamda 640 TL ‘Hakkı Huzur Tahsisatı’ ile ev geçindirip, sigortasız çalışmam gibi hayalperest beklentiler içerisindedirler.

Hırsızlık, yolsuzluk, rüşvet gibi yöntemler yerine yasal çerçevede emeğimle geçinme yolunu seçmiş olmam ilginç bir şekilde kendilerini rahatsız etmiştir. 640 TL ‘Hakkı Huzur Tahsisatı’ ile sosyal sigortasız kendisinin ve ailesinin geçimini sağlayabilecek biri var ise bizzat ben de tanımak isterim.

Çizmiş olduğum elektrik projelerinden bir tanesinin lejant bilgileri (mal sahibi, proje mühendisi, pafta, parsel, vb bilgilerin bulunduğu kısım) kısmının içerisinde yazmakta olan bilgileri okuyarak, “işi alan – projeyi çizen – uygulayan – kontrolden geçiren – sistem sahibi” şeklinde lanse edilmeye çalışıldığım projede, işi alan yerli bir firma mevcuttur ve ben bu firmaya proje çizim hizmeti verdim.

Diğer yandan bahsi geçen proje alanına gidilecek olursa, içerisinde bol miktarda Ekşilice (Yonca) bulunan boş bir araziden ibaret olduğu görülebilir. Kaldı ki Fasıl 171’in her hangi bir maddesinde göreve atanan bir üyenin elektrik projesi çizemeyeceğine dair bir ibare de yer almamaktadır. Geçmiş Yönetim Kurulu dönemlerinde de Proje Çizimi yaparak geçimini sağlayan ve normal görev süresini tamamlayan emsaller de mevcuttur.

Yine aynı iddiaların devamında 2009 yılında KIBTEK Yönetim Kurulu’na atanarak sonrasında görevden alınmak durumunda kalan bir yönetim kurulu üyesi ile aynı kefeye konmaya çalışılmaktayım.

Peki 2009’da ne olmuştu?

Söz konusu yönetim kurulu üyesinin münhasıran elektrik cihazları ve ticareti ile iştigal eden, (Şirket ismini bir hukuk davasına sebebiyet vermemek için yazmadığım) XXXXX Endüstriyel Elektrik Sanayi Limited’in 414 Hissesinden 373’üne sahip olduğu ve KIBTEK Yönetim Kurulu Üyeliği’ne tayin edilmesinin üzerinden 3 ayı geçmiş olmasına rağmen kendisine ait olan bu hisseleri elden çıkartmamış olduğu gerçeği karşısında Fasıl 171 Elektrik İnkişaf Yasasının 7. Maddesinin (3). Fıkrası gereğince görevden alınmıştır.

Kısacası içerisinde bulunduğum durumla yaşananın uzaktan yakından alakası yoktur.

İddiaların akabinde özellikle teknik konularda yapmış olduğum detaylı açıklamalar ve paylaşımlardan duyulan rahatsızlık dile getirilmiştir. Öyle görünüyor ki bazı teknik konularda, doğruları dile getirmem, halkı ve kamuoyunu bilgilendiriyor olmam bazı kişi ve çevreleri ciddi şekilde rahatsız etmektedir.

Belirtmek isterim ki, geçindirmekle yükümlü olduğum bir ev ve bakmakla yükümlü olduğum bir çocuğum vardır. Bu güne kadar boynum eğik gezmeme sebep olacak hiçbir iş ve ilişki içerisinde olmadım, yasalar çerçevesinde geçimimi sağlamak için emeğimle çalışmaya ve proje çizmeye devam edeceğim.

Doğruları söylüyor olmamın bazı çevrelerde yarattığı rahatsızlık sebebiyle yönetim kurulundaki görevimden de istifa edecek değilim.

Eğer amaç bazı şeyleri düzeltmek ise, bunu düzeltme yolunda atılabilecek iki adım vardır;

•Bu göreve atanacak olan üst kademe yöneticiye, görev süresi boyunca atandığı kadro üzerinden maaş ödeyip, özelde çalışmasını engelleyecek ve tam zamanlı olarak kuruma hizmet etmek üzere profesyonel olarak görevlendirmek veya,

•Bu göreve atacak olan kişilere bu kurumda göreve başlarken, kurumun açacağı ihalelere/işlere birinci dereceden akrabalar da dahil katılamayacağına dair bir sözleşmeyi peşinen imzalatıp, hayatını idame ettirmesi ve ailesini geçindirmesi için serbest piyasada çalışmasına izin verecek şekilde gerekli yasal düzenlemeyi yapmak.

Bunun ötesinde maaş alma, sosyal sigortan da olmasın ama dışarıda iş de yapma gibi hayalperest düşünceler ile hayatın gerçekleri uyuşmamaktadır.

-Hakkı Huzur Tahsisatına ait ilgili bakanlar kurulu kararı,

-Almakta olduğumuz Hakkı Huzur Tahsisatına ait bordro,

-Örnek bir proje lejantı resimleri de ektedir.

İsmimi kullanarak çeşitli mecralar ve yayın organlarında ileri geri yayın yapmaya devam edilmesi halinde hukuki yollara da başvuracağımı belirtmek isterim.

Kararlılıkla ve fedakarlıkla görevimin başındayım, olmaya da devam edeceğim.

Saygılarımla,

YUSUF AVCIOĞLU

KIBTEK Yönetim Kurulu Üyesi