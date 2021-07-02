Avcıoğlu: Kene dediğiniz üretici firmadan doğrudan alım yöntemi ile mi alacaksınız Sn. Arıklı?

Avcıoğlu'nun paylaşımı:

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı 1 ay önce Cumhuriyet Meclisine getirip, meclisten geçiremediği yasa taslağının yerine bu sefer de Kanun Hükmünde Kararname çıkartmış.

Neymiş bu kararname?

KIBTEK’in Dizel Jeneratörlerin Tamir-Bakım-Yedek Parçalarının temininde DÖRT AY SÜRE İLE KAMU İHALE YASASININ UYGULANMAMASI !

Özetle, ihtiyaç duyulan parça ve hizmetler DOĞRUDAN ALIM yöntemi ile alınacak.

Peki Teknecik Elektrik Santralinde mevcut 8 adet dizel makinanın durumu nedir?

Bu 8 makinanın; “1’i sorunsuz” çalışır, “4’ü sorunlu” şekilde çalışır, “3’ü ise tamamen çalışamaz” durumdadır.

Bu sekiz makinadan; 4 adedinde Radyatörlerin değişimi, 3 adedinde ise Turbocharger bakımları gerekmekte, bunlara ilaveten diğer bazı parça tedariki ve değişimleri de gerekmektedir.

Bugün bu makinalar çalışamaz durumda ise, ARIKLI’nın popülizminin bunda ROLÜ BÜYÜKTÜR!

Neden mi?

21 Ocak 2021 – Erhan Arıklı:

“Adrese teslim durdurduğum ihalelerden bir tanesi. Kurum 16 tane soğutma suyu radyatörü alacaktır. Bu ihaleye ancak belli firmalar katılabilir. Dışardan birinin katılmasına imkân yok. Bütün ihaleler buna benzer şekilde birilerine adeta peşkeş çekiliyor. Şartnameler onların ayarladıkları firmaların özelliklerine göre düzenleniyor. Bunları ortaya çıkarıyoruz. Daha bir sürü örnek var. Hepsinin zamanı gelince açıklayacağız”

Şimdi bu radyatörleri doğrudan alım yöntemi ile alacaksınız, doğrudan alıma kaç firma girebiliyor? Buna adrese teslim peşkeş de diyebilir miyiz Sn. Arıklı?

28 Nisan 2020 – Erhan Arıklı:

“KIBTEK’in gereksiz olduğu halde turbo ihalesine çıktığını söyledi, tek bir firma ile çalışıldığını savunarak, “Bu firma KIBTEK’e kene gibi yapışan firmalardan biri, Allahtan korkun” ifadelerini kullandı.”

Bir yıl önce gereksiz olduğunu iddia ettiğiniz bu Turbocharger’leri, şimdi Kene dediğiniz üretici firmadan doğrudan alım yöntemi ile mi alacaksınız Sn. Arıklı?

05 Aralık 2019 – Erhan Arıklı:

“İhtiyacımız olmayan jeneratör alımı konusunda ihale yapılması için baskı yapan, lobi yapan Bakanlar Kurulu üyelerinin kim olduğunu bilmek istiyoruz. Bilelim ki jeneratör lobisinden kaç para aldıklarını sorgulayalım. Hadi çıkın ve niçin bu jeneratörlere ihtiyacımız olduğunu açıklayın”

Ne diyordu Erhan Arıklı? YATIRIMA GEREK YOK !

Neymiş doğrudan alımın sebebi? ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ…

Neden mi? YEDEK SANTRAL KAPASİTEMİZ YOK DA ONDAN !

Yerli ve Milli Erhan Arıklı olarak Güney Kıbrıs’tan (Rumlardan) ne kadar elektrik aldınız?

Santral Kapasitemiz mi yetmedi?

Yoksa sizde mi Rumcu oldunuz?

18 Temmuz 2018 – Erhan Arıklı:

“Siyasi partiler kurumda hem ihalesiz alımlar yapıyor hem de burayı istihdam kapısı olarak görüyor””

Hükümet Kurulalı 7 ay oldu, bu 7 ayda kaç ihaleli alım sonuçlandırabildiniz? SIFIR (0) !

İhalesiz alımlarınız mı? Her gün basında bir yenisini görüyoruz, sayısını biz sayamadık…

02 Mart 2021 – Erhan Arıklı:

“KIBTEK’in “vurgunun harman olduğu bir yer” olduğunu söyledi. Kurumdaki yolsuzlukların demokratik bir ülkede olsa birçok siyasinin, iş insanının ve yetkilinin hapislerde çürümesi gerektiğinin altını çizdi”

Hükümet Kurulalı 7 ay oldu, bu süre içerisinde;

Kaç soruşturma açtırdınız? SIFIR !

Kaç kişiye görevden el çektirdiniz? SIFIR !

Kaç kişiyi polise şikayet ettiniz? SIFIR !

Kaç kişiyi mahkemeye çıkardınız? SIFIR !

KIBTEK’de görev yapmış Yönetim Kurulu Üyelerinin hakkında onlarca iddia ortaya attınız ve yakışıksız ithamlarda bulundunuz.

Göreve geldiğiniz günden itibaren ise söylediklerinizin hepsinin TAM TERSİNİ YAPTINIZ !

KIBTEK’de son 3 yılda görev yapmış Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ÖZÜR BORÇLUSUNUZ!

Tüm bunları yaparken HİÇ UTANMIYOR MUSUNUZ?