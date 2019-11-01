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Avcıoğlu: KIB-TEK ile ne benim ne de ailemin ticari ilişkisi yok!

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"Ben veya birinci dereceden herhangi bir akrabamın Kıb-Tek’le veya diğer herhangi bir devlet kuruluşu ile TEK 1 KURUŞLUK Mal/Hizmet - Alım/Satım işi olmamıştır. Eğer olduğunu ıspatlayabilen varsa 1 saniye durmam ceketimi alır giderim."
Avcıoğlu: KIB-TEK ile ne benim ne de ailemin ticari ilişkisi yok!

Kıb-TEK Yönetim Kurulu asbaşkanı Avcıoğlu açıklama yaptı. İşte o açıklama;

Kamuoyuna Duyuru:
Şahsım üzerine bugün yine bir takım haberler çıkmış ve iddialar ortaya atılmıştır. Aslında temel sebeplerini iyi bilsem de detaya değil işin hesap verme kısmına odaklanacağım.

Dörtlü Hükümet Döneminde, Kıb-Tek Yönetim Kurulu'na atanmama müteakip ilk olarak Başsavcılıktan görüş alarak, alınan görüş doğrultusunda, ekteki yasa maddesinde de yazdığı çerçevede şahsıma ait olan şirketi devrettim. Şirketi devretmemin ardından benden oluşan Mühendis açığı da bir başka mühendisin istihdamı ile dolduruldu.

Kıb-Tek Yönetim Kurulunda yapmakta olduğum görev karşılığında, diğer Yönetim Kurulu Üyesi arkadaşların da almakta olduğu gibi 1,160 TL (Bin Yüz Altmış Türk Lirası) Hakkı Huzur Tahsisatı almaktayım. Takdir edersiniz ki ülkemiz şartlarında ben, eşim ve canımdan çok sevdiğim oğlumdan oluşan 3 kişilik bir ailenin bu ücretle hayatımızı idame ettirebilmesi söz konusu bile olamaz. Ayrıca benden oluşan boşluğu doldurmak üzere istihdam edilen arkadaşın istihdamından doğan ek mali yük de ortadadır. Ben tüm bu şartlar altında partimizin ve üyesi olan bizlerin benimsediği “kurumlarımızı daha iyi yönetmek” ilkesi uğrunda canla başla çalışırken, yoluna taş olduğumuz bir takım çevrelerin ortaya attığı iddialarla saldırılar periyodik olarak devam etmektedir.

1- Üniversite’den mezuniyetimden günümüze kadar, Ben veya birinci dereceden herhangi bir akrabamın Kıb-Tek’le veya diğer herhangi bir devlet kuruluşu ile TEK 1 KURUŞLUK Mal/Hizmet - Alım/Satım işi olmamıştır. Eğer olduğunu ıspatlayabilen varsa 1 saniye durmam ceketimi alır giderim.

2- Bu görevi kabul ederken hukuken bir sıkıntı yaratmayacak şekilde ilgili mercilere danışarak, Elektrik Mühendisi olarak proje çizme konusunu araştırdım. Gelen olumlu cevaba müteakip sadece liyakat sahibi olduğum konuda iş yaptım. Yaptığım işin yasal dayanağı aşağıdaki görselde mevcuttur.

3- Görev süremin ilk 9 Ayı boyunca değil gelir elde etmek, sigortamı bile yatıramaz durumda kaldı isem, kimse kusura bakmasın yasalar çerçevesinde evime ekmek götürmek için mesleğimi icraa ederim, etmek de zorundayım.

4- Hakkımda çıkan haberlere de yorumu ile müdahil olan Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Erdal Onurhan’ın yorumunu, aşağıda açıkca yazan mevcut yasa maddesi ortada iken ve ilgili Bakanlıkta geçmişte Bakanlık yapmış biri olması sebebiyle talihsizlik olarak görmekteyim.

5- Görev sürem boyunca Kıb-Tek, personelimiz benim 2. Ailem olmuştur. Kurumlarımızı yaşatma sözümüz ortadadır. Bu nedenle ne kadar üstüme gelinirse gelinsin, hesap verebildiğim sürece görevimin başındayım.

YUSUF AVCIOĞLU
Kıb-Tek Yönetim Kurulu Asbaşkanı

 

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