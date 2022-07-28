Avcıoğlu: KIB-TEK'de toplam zarar 223 milyon TL'ye ulaştı!

Avcıoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

Yakıt Sıkıntısı yaşanan dönemde Güney Kıbrıs'tan Mahsuplaşmaya DAHİL OLMAYAN ve bedeli ödenecek 15 Milyon kWs Enerji alınmış.

Bu 15 Milyon kWs Enerji Alımında, Birim Fiyat olarak 45$(Cent)/kWs uygulanmış. Dolayısıyla,

EAC tarafından üretilen bu Enerjiye;

45 $(Cent) x 15,000,000kWs = 6,750,000 $ ödenecek.

AKSA tarafından üretilse;

18 $(Cent)/kWs x 15,000,000 kWs = 2,700,000 $

Kıb-Tek Buhar Türbinleri ile Üretilse;

17 $(Cent)/kWs x 15,000,000 kWs = 2,550,000 $

Kıb-Tek Dizel Jeneratörleri ile Üretilse;

14 $(Cent)/kWs x 15,000,000 kWs = 2,100,000 $

Aradaki Fiyat Farkı;

6,750,000 $ - 2,100,000 $ = 4,650,000 $

USD/TL Kuru ile 4,650,000 $ = 83,353,575 TL

Özetle:

Zamanında Yakıt İhalesine çıkılmaması sebebiyle, İhalesiz Doğrudan Yakıt Alımlarıyla oluşan 139,567,017 TL'lik zarara ilaveten, Güneyden alınan enerjiye ödenen 83,353,575 TL fark ile birlikte Toplam Zarar, 222,920,592 TL'ye ulaşmış oldu.

Not:

Bu rakama, AKSA'dan alınarak Kara Yolu ile taşınan Yakıt sebebiyle oluşan zarar dahil değildir.