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Avcıoğlu: KIB-TEK'de toplam zarar 223 milyon TL'ye ulaştı!

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KIB-TEK Yönetim Kurulu eski üyesi Yusuf Avcıoğlu, KIB-TEK'teki toplam zararın 223 milyon TL'ye ulaştığını açıkladı.
Avcıoğlu: KIB-TEK'de toplam zarar 223 milyon TL'ye ulaştı!

Avcıoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

Yakıt Sıkıntısı yaşanan dönemde Güney Kıbrıs'tan Mahsuplaşmaya DAHİL OLMAYAN ve bedeli ödenecek 15 Milyon kWs Enerji alınmış.
Bu 15 Milyon kWs Enerji Alımında, Birim Fiyat olarak 45$(Cent)/kWs uygulanmış. Dolayısıyla,
EAC tarafından üretilen bu Enerjiye;
45 $(Cent) x 15,000,000kWs = 6,750,000 $ ödenecek.
AKSA tarafından üretilse;
18 $(Cent)/kWs x 15,000,000 kWs = 2,700,000 $
Kıb-Tek Buhar Türbinleri ile Üretilse;
17 $(Cent)/kWs x 15,000,000 kWs = 2,550,000 $
Kıb-Tek Dizel Jeneratörleri ile Üretilse;
14 $(Cent)/kWs x 15,000,000 kWs = 2,100,000 $
Aradaki Fiyat Farkı;
6,750,000 $ - 2,100,000 $ = 4,650,000 $
USD/TL Kuru ile 4,650,000 $ = 83,353,575 TL
Özetle:
Zamanında Yakıt İhalesine çıkılmaması sebebiyle, İhalesiz Doğrudan Yakıt Alımlarıyla oluşan 139,567,017 TL'lik zarara ilaveten, Güneyden alınan enerjiye ödenen 83,353,575 TL fark ile birlikte Toplam Zarar, 222,920,592 TL'ye ulaşmış oldu.
Not:
Bu rakama, AKSA'dan alınarak Kara Yolu ile taşınan Yakıt sebebiyle oluşan zarar dahil değildir.

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