Avcıoğlu mal varlığını açıkladı: "Beni çamur atarak susturamazsınız!”

KIB-TEK eski Yönetim Kurulu üyesi Yusuf Avcıoğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın yapmış olduğu açıklamaya yanıt vererek, mal varlığını açıkladı. Avcıoğlu, "Hesabını veremeyeceğim tek bir kuruşum yoktur" dedi.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) eski Yönetim Kurulu üyesi Yusuf Avcıoğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın sosyal medya üzerinden yapmış olduğu açıklamaya yine sosyal medya üzerinden yanıt verdi.

Yusuf Avcıoğlu, Erhan Arıklı’ya işaret ederek, “göreve geldiği günden beridir rutin olarak bir takım asılsız iddia ve popülist açıklamalarla gündemi meşgul etmekte ve halkı yanıltmaktadır” dedi.

"ARIKLI, YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİ ZAN ALTINDA BIRAKMIŞTIR"

Arıklı’nın ‘mal varlığını açıklasın’ çağrısına da yanıt veren Avcıoğlu, tüm mal varlığını açıklayarak, şunları söyledi:

“Bende kendisine bilgi-belge ve rakamlarla cevap verip, bir dizi sorular sorarak yalanlarını ortaya koymaktayım.

Gelinen noktada;

1-) Sorulan sorulara cevap vermeye,

2-) Teke tek canlı yayın teklifimi kabul etmeye,

3-) Hiçbir yolsuzluğun üzerine gitmeye,

Yüreği olmayan Erhan Arıklı, bugün yapmış olduğu paylaşım ile KIB-TEK'de görev yapmış olan tüm Yönetim Kurulu Üyelerini zan altında bırakmıştır.

Çatalköy'de inşaatı olan başka bir Eski Yönetim Kurulu Üyesi yoksa, paylaşımında bahsi geçen kişi benim.

KIBTEK Yönetim Kuruluna atanmadan önce, ben ve birinci derece akrabalarımın üzerine kayıtlı ama eşimin veya şahsımın kullanımımda olan:

-1 adet 2012 Model Mazda Axela (Kaynanam Adına)

-1 adet 2012 Model Mercedes Sprinter (Şirketim Adına)

-1 adet 2014 Model Toyota Auris (Eşim Adına)

-Çatalköy'de 1 dönüm 3 evlek arazi (Benim Adıma)

-Çatalköy'de 3 dönüm 2 evlek arazi içerisinde 240m2 Villa (Annemin adına)

-Girne Merkez'de 50m2 bir adet Ofis (Benim Adıma)

KIBTEK Yönetim Kuruluna atanmadan önce, ben ve birinci derece akrabalarımın üzerine kayıtlı ama eşimin veya şahsımın kullanımımda olan:

-1 adet 2007 Model Ford Transit (Eşimin Adına)

-1 adet 2012 Model Mercedes Sprinter (Eşimin Adına)

-1 adet 2014 Model Toyota Auris (Eşim Adına)

-1 adet 2016 Model BMW 420D Msport (Benim Adına)

-Çatalköy'de 1 dönüm 3 evlek arazi (Benim Adıma)

-Çatalköy'de 3 dönüm 2 evlek arazi içerisinde 240m2 Villa (Annemin Adına)

-Girne Merkez'de 50m2 bir adet Ofis (Benim Adıma)

-Asbank'ta 550,000₺ Kredi Borcu (Eşimin adına)

Öncesi ve Sonrası arasındaki fark:

-2007 Model Ford Transit Van, Eşim 3,000STG'ye aldı.

-2012 Model Model Mazda'yı içine verip, üzerini kendim tamamlayarak 2016 Model BMW aldım.

-Eşim adına çekmiş olduğumuz 550,000₺ ile de inşaata başladık, inşaatın üzerinde olduğu araziyi de borca karşılık Bankaya ipotek ettik. (İnşaatın Fotoğrafı aşağıda mevcuttur)

-Çatalköydeki Araziler, üzerindeki ev ve Girne'deki dükkan rahmetli Babamdan mirastır, ailemin Limasol'da bıraktığı 400 dönüm araziye karşılık KKTC devleti tarafından reva görülmüştür.

Gerek almış olduğum araba gerekse başlatmış olduğum inşaatın her ödemesi her aşamasında faturalı, makbuzlu ve belgelidir.

Not: İnşaat, henüz Karkası bitmiş duvar örümü aşamasındadır, bitmiş değildir, Erhan Arıklı’nın ekonomiyi baltalayan politikaları ile de yakın gelecekte bitecek gibi değildir.

İşin ilginç tarafı, mal varlığıma ait döküm, vermiş olduğum mal varlığı bildirimim ile bakanlığınız arşivinde mevcuttur.

KIBTEK’deki kötü yönetiminiz hakkında ortaya koymuş olduğum bilgi ve belgelere verecek cevabınız olmamasını ve buradan sıyrılmanın yolunu, Bakanlık Arşivine bakmakta değil çamur atmakta arayacak kadar AHLAKSIZ olabileceğinizi düşünmemiştim.

İnanmıyor musunuz?

Buyurun araştırın, hatta soruşturma açın!

HESABINI VEREMEYECEĞİM TEK BİR KURUŞUM YOKTUR

Çok şükür çocuklarımın boğazından haram lokma geçirmedim, umarım durum siz ve birinci derece akrabalarınız için de öyledir (!)

Canlı yayında karşıma çıkmaya cesaret edemediniz, buyurun inşaatta kahve ısmarlayayım... Umarım kahveye gelmekten de korkmazsınız...

Beni çamur atarak susturamazsınız!”