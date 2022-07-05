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Avcıoğlu "Mobil Treyler Santralleri = 33 Cent($)/kWs" olacak!

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Avcıoğlu "Mobil Treyler Santralleri = 33 Cent($)/kWs" olacak!
Avcıoğlu "Mobil Treyler Santralleri = 33 Cent($)/kWs" olacak!

Avcıoğlu: İşte Üstel’in bahsettiği “düzenli akaryakıt temini”

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Avcıoğlu, Üstel’in bahsettiği “düzenli akaryakıt temini”nin ne anlama geldiğini rakamlar vererek anlattı.

 

Maliyetleri madde madde açıkladı

Üstel’in, gaz türbinlerinin de yarın (Mobil Treyler Santralleri) devreye gireceği “müjdesini” verdiğini hatırlatan Avcıoğlu, üretim maliyetlerini de tekrar hatırlattı;

• Teknecik Dizel Jeneratör = 14 Cent($)/kWs
• Teknecik Buhar Türbini = 17 Cent($)/kWs
• AKSA Dizel Jeneratör = 18 Cent($)/kWs
• Mobil Treyler Santralleri = 33 Cent($)/kWs

Avcıoğlu, “Üç vakte kadar Bakanlar Kurulu istikrar için ‘zam’ müjdesi de verecek” ifadelerini kullandı.

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