Avcıoğlu: Ne hikmetse her seferinde ihale bir şekilde kilitleniyor

Yusuf Avcıoğlu'nun paylaşımı:

Neymiş efendim? Teknecik’te 18 günlük yakıt kalmış, ACİLEN 24,000 ton yakıt alınması lazımmış (!)

TAM 8 AYDIR rutin olarak, KIBTEK’de yakıt bitiyor ve ACİLEN 24,000 ton, 36,000 ton yakıt alınması sözde MECBURİ oluyor...

Önce 24,000 ton sonra 36,000 ton olmak üzere, toplam 60,000 ton yakıt doğrudan alım ile alındı, şimdi yine 24,000 ton dan daha bahsediliyor. Hepsi toplam 84,000 ton ediyor.

Her sevkiyatın yaklaşık 12,000 ton olduğunu göz önünde bulundurursak, 84,000 / 12,000 = 7 KERE yakıt sevkiyatı yapılmış olacak…

Acemisindir, hata yaparsın bir kere yakıtsız kalırsın…

Hade çok acemisindir, yine hata yapar ikinci kez yakıtsız kalırsın…

Ne hikmetse her seferinde ihale bir şekilde kilitleniyor ve TAM 7 KERE aynı şekilde DOĞRUDAN ALIM yapılıyorsa, kimse kusura bakmasın ama bunun altında herkes bir ART NİYET arar…

Bu yetmezmiş gibi bir de son sevkiyatta Yakıt Numunesinin analiz tarihi 21 Haziran 2021 iken, Teknecik’e boşaltım tarihi 5 Temmuz 2021.

Arada TAM 15 GÜN var!

Üstelik taş çatlasın 1 GÜN SEYAHAT MESAFESİ olan limandan...

Gelen yakıt, rafineri çıkışlı DEĞİL.

TPIC yakıtı Dörtyol’daki DEPOLARDAN yükledi.

Üstelik Örnekler de Geminin depolarından alınmadı, Karadaki depolardan alındı.

Karada ise bir değil birden fazla 50,000 tonluk yakıt tankı var.

Numunenin alındığı tank ile gemiye yükleme yapılan tank aynı tank mı?

Aradaki 14 gün bu yakıt veya gemi neredeydi?

Niye gelmedi? Veya bize ne geldi?

Venezuela’dan mı? Kuzey Irak’tan mı? Suriye’den mi? Nereden geldi? Belli değil…

Bu soruları soranı, bu konuyu sorgulayanları hakaretleyerek susturma çalışmaları da cabası...

Bir de işin İhale Yasağı boyutu var…

Ne diyor Kamu İhale Yasası?

13. Maddenin, 2. Fıkrasında:

"Aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında ihale makamının teklifi veya Merkezi İhale Komisyonunun tespiti üzerine, Merkezi İhale Komisyonu tarafından, fiil veya davranışlarının özelliğine göre, 1 (bir) yıldan 2 (iki) yıla kadar, bu Yasa kapsamındaki ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilir." demektedir.

Aynı Madde altında C-Bendinde ise:

"Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek," şeklinde açıkça yazmaktadır.

Peki basında adı "Sahte Evrak" konusuyla anılan ve Merkezi İhale Komisyonu tarafından "Evrak Sıkıntısı" sebebiyle elenen firma hangisiydi?

Erhan Arıklı'nın doğrudan alım yapmakta ISRAR ettiği TPIC !

Kamu İhale Yasasının ilgili maddesi uyarınca ceza alması gereken firmaya herhangi bir ceza verilmediği ve yasa ayaklar altında çiğnendiği yetmezmiş gibi, bir de bu firmadan İHALESİZ DOĞRUDAN ALIMA DEVAM edilecekmiş!

Sadece yakıt da değil, herhangi bir mal ve hizmet alımında koskoca 8 ayda BİR TEK alım İHALE ile yapılamaz mı?

Ne hikmetse YAPILAMADI (!)

Yakıt da, Beton da, Hizmet de, Yedek Parça da İHALESİZ doğrudan ALINDI, alınmaya da devam ediliyor...

Aldığımız bilgiye göre şimdi SAYAÇ alımı için de aynı şekilde DOĞRUDAN ALIM hazırlıkları yapılıyormuş!

Ne demişti Erhan Arıklı?

Adrese teslim ihaleleri durduracağım…

İHALE DÖNEMİ KAPANDI, artık DOĞRUDAN ALIM DÖNEMİ BAŞLADI...

Doğrudan alıma KAÇ FİRMA girebiliyor? Yalnız BİR!

Buna adrese ADRESE TESLİM PEŞKEŞ de diyebilir miyiz?

Arıklı, önceki sorularda olduğu gibi bu sorulara da cevap vermeyecektir tabi…