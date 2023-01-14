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Avcıoğlu: Orta çağ rezaleti yaşanıyor

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Kıb-Tek'in eski asbaşkanlarından Yusuf Avcıoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaparak son günlerde yaşanan elektrik sorunları hakkında açıklama yaptı.
Avcıoğlu: Orta çağ rezaleti yaşanıyor

Avcıoğlu, "UBP-DP-YDP menfaat ortaklığı ile başlayan kötü yönetim sebebiyle 2 yıldır ülkede tam anlamıyla bir orta çağ rezaleti yaşanıyor" ifadelerini kullandı.

Avcıoğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

BEKLENEN OLDU, REZALETE DEVAM !

Teknecikte toplam;
1 Buhar (60 MW) + 2 Dizel (34 MW)
olmak üzere 94 MW devre dışı durumda.

Teknecik Elektrik Santralı Buhar Türbinlerinden birinde meydana gelen arıza sebebiyle ünite durdurulmuştu.

Dizel Ünitelerden birinde ise Krank Mili kırık ve o da aylardır devre dışıydı.

Dizel Ünitelerden bir diğerinde ise tamamlanan Turbo Bakımının ardından, henüz iş teslimi yapılamadığı ve Garanti Süreci başlatılamadığı için devre dışı.

Havanın Kapalı ve Yağmurlu olması sebebiyle Güneş Enerjisi Sistemlerinin üretimleri de minimuma düşmüş durumda.

Güney Kıbrıs'ta ise Dikelya Elektrik Santralinin emisyon limitlerini aşması gerekçesiyle kapatılmasının akabinde, fazla kapasite olmadığı için Güneyden de elektrik alınamıyor.

Hal böyle olunca üretimde kapasite açığı arttı, dolayısıyla kesinti miktarı ve süreleri arttı.

Bugünden itibaren kesinti başlangıcı sabah 11:00'e kadar gelmiş durumda.

2018 yılından beridir yatırım yapılmasına ihtiyaç olduğunu defalarca dile getirmemize rağmen, 5 Bakan 3 parti değişti fakat hiçbir yatırım yapılmadı.

Erhan Arıklı'nın Bakanlığı döneminde ise ihale iptalleri neticesinde bakımlar aksadı.

Sıcak ve Soğuk yedek kapasite ise hiç yok!

Diğer Ünitelerde yaşanacak olası başka arızalarla ise Kapasite Yetersizliğinin, dolayısıyla kesintilerin artması da muhtemeldir.

UBP-DP-YDP menfaat ortaklığı ile başlayan kötü yönetim sebebiyle 2 yıldır ülkede tam anlamıyla bir ORTAÇAĞ REZALETİ yaşanıyor.

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