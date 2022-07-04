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Avcıoğlu: Sizde hiç utanma yok mu?

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Yönetim Kurulu eski üyesi Yusuf Avcıoğlu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Avcıoğlu: Sizde hiç utanma yok mu?

Avcıoğlu'nun açıklaması şu şekilde;

"Vatandaş ile ALAY ETMEYE devam!

Hükümet ŞUBATTA çıkması gereken Akaryakıt Temin ve Taşıma İhalesine TEMMUZDA çıkıyor!

Çok değil daha 1 ay önce aynı Bakanlar Kurulu İHALEYE ÇIKMAMAK için Yasa Gücünde Kararname geçirmişti!

Bu İhale sürecinin tamamlanmasına en az 3 AY var, bu 3 ay boyunca Yakıtı nasıl temin edeceksiniz?

Elektrik Kesintilerine 3 AY DAHA DEVAM MI edeceksiniz?

SİZDE HİÇ UTANMA YOK MU?"

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