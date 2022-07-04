Avcıoğlu: Sizde hiç utanma yok mu?

Avcıoğlu'nun açıklaması şu şekilde;
"Vatandaş ile ALAY ETMEYE devam!
Hükümet ŞUBATTA çıkması gereken Akaryakıt Temin ve Taşıma İhalesine TEMMUZDA çıkıyor!
Çok değil daha 1 ay önce aynı Bakanlar Kurulu İHALEYE ÇIKMAMAK için Yasa Gücünde Kararname geçirmişti!
Bu İhale sürecinin tamamlanmasına en az 3 AY var, bu 3 ay boyunca Yakıtı nasıl temin edeceksiniz?
Elektrik Kesintilerine 3 AY DAHA DEVAM MI edeceksiniz?
SİZDE HİÇ UTANMA YOK MU?"
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.