Avcıoğlu: Tüm bunları yaparken biraz olsun yüzünüz kızarsın!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-tek) eski Asbaşkanı Yusuf Avcıoğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı'ya, 5 ayrı tarihte yaptığı farklı açıklamalarını hatırlatarak, Bakan Arıklı’ya sorular yöneltti.

Avcıoğlu'nun paylaşımı şöyle:

Bugün KKTC Cumhuriyet Meclisi gündeminde, “KIBTEK’in enerji üretiminde yer alan dizel santral makinalarının ve aksamlarının periyodik bakımında ve beklenmedik arızaların tamir ve onarımına ilişkin” yasa tasarısının ivediliğinin görüşüleceği bilgisini edindik.

Yasa taslağının isminden de anlaşılacağı gibi, dizel makinaların tüm bakım ve onarımları, bu yasa çerçevesinde, “doğrudan alım” yöntemi ile, makinaların üretici firması tarafından yapılacaktır.

Peki bu bakımların, bu makinaların üretici firması tarafından yapılması kurumun faydasına mı olacaktır?

Tabii ki orijinal parça ve yetkili servisin yapacağı garantili bakım onarım hizmetleri, bakım/onarım maliyetlerinin de makul olması halinde kurumun faydasına olacaktır.

Peki Teknecik Elektrik Santralinde mevcut 8 adet dizel makinanın güncel durumu nedir?

Bu 8 makinanın; “Biri sorunsuz” çalışır, “Dördü sorunlu” şekilde çalışır, “Üçü ise tamamen çalışamaz” durumdadır.

Bu sekiz makinadan; Dört adedinde Radyatörlerin değişimi, Üç adedinde ise Turbocharger bakımları gerekmekte, bunlara ilaveten diğer bazı parça tedariki ve değişimleri de gerekmektedir.

Dolayısıyla tüm bu bakımlar, yukarıda bahsi geçen yasa taslağının yasalaşması halinde, doğrudan alım yöntemi ile üretici firma tarafından sağlanacaktır.

Bugün bu makinaların bir bölümü tamamen çalışamaz veya çalışır fakat sorunlu durumda ise, bunda Sn. Arıklı’nın yapmış olduğu popülist açıklamaların rolü büyüktür.

Neden mi?

Şimdi bu noktadan itibaren sizleri yakın geçmişe götüreceğim ve yukarıda bahsi geçen bakımlar için ilgili yasa taslağını ivedilik talebi ile meclise getiren Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın, yine bu konular hakkında geçmişte neler söylediğini, bu bakımları yerine getirmeye çalışan Kurum Yönetimi ve Personeli hakkında hangi ithamlarda bulunduğunu ve üretici firma hakkında neler söylediğine bir bakalım.

Tarih 21 Ocak 2021 – Erhan Arıklı:

“Adrese teslim durdurduğum ihalelerden bir tanesi. Kurum 16 tane soğutma suyu radyatörü alacaktır. Bu ihaleye ancak belli firmalar katılabilir. Dışardan birinin katılmasına imkân yok. Bütün ihaleler buna benzer şekilde birilerine adeta peşkeş çekiliyor. Şartnameler onların ayarladıkları firmaların özelliklerine göre düzenleniyor. Bunları ortaya çıkarıyoruz. Daha bir sürü örnek var. Hepsinin zamanı gelince açıklayacağız.”

Şimdi hazırladığınız yasa taslağı ile bu radyatörleri doğrudan alım yöntemi ile alacaksınız, doğrudan alıma kaç firma girebiliyor? Buna adrese teslim peşkeş de diyebilir miyiz Sn. Arıklı?

Tarih 28 Nisan 2020 – Erhan Arıklı:

“KIBTEK’in gereksiz olduğu halde turbo ihalesine çıktığını söyledi, tek bir firma ile çalışıldığını savunarak, “Bu firma KIBTEK’e kene gibi yapışan firmalardan biri, Allahtan korkun” ifadelerini kullandı. Arıklı, elektrik fiyatları konusunda da değinerek, Ekonomi Bakanı’na “Elektriğinizi kesmeyeceğiz demek yetmez, fiyatlarda indirim yapmalısınız” diyerek seslendi.”

Şimdi hazırladığınız yasa taslağı ile gereksiz olduğunu iddia ettiğiniz bu Turbocharger’leri, Kene dediğiniz üretici firmadan doğrudan alım yöntemi ile alacaksınız Sn. Arıklı?

Yoksa sizde Allah’tan korkmayanlardan mısınız?

Asgari ücreti arttıramazsanız hayatı ucuzlatacaktınız, sahi elektrik fiyatlarında var mı bir ucuzlama? Zararına satış konusu ne oldu? Kurumu sübvanse ediyor musunuz? Yoksa kurumu batırma düşüncesinde misiniz?

Tarih 05 Aralık 2019 – Erhan Arıklı:

“İhtiyacımız olmayan jeneratör alımı konusunda ihale yapılması için baskı yapan, lobi yapan Bakanlar Kurulu üyelerinin kim olduğunu bilmek istiyoruz. Bilelim ki jeneratör lobisinden kaç para aldıklarını sorgulayalım. Hadi çıkın ve niçin bu jeneratörlere ihtiyacımız olduğunu açıklayın.”

Dizel makinalarda mevcut arızalar sebebiyle, sıcakların da artmasıyla artan enerji talebinin karşılanamayacak duruma gelmek üzere olduğunu, bu sebepten ötürü Türkiye’den gelecek olan iki adet Gaz Türbininin en kısa sürede çalışır hale getirilmesi bahanesiyle gerekli tüm altyapı işlerinin de Arıklı yönetiminde alışkanlık haline gelen doğrudan alım yöntemi ile yapıldığını öğreniyoruz.

Madem Jeneratör yatırımına ihtiyaç yoktu, şimdi ne bu aceleniz? Şimdi mi acil ihtiyaç oldu?

Bu gaz türbinlerini doğalgaz tesisimiz olmadığı için motorin ile çalıştıracağınızı, motorinin ise fueloilden ortalama %20 daha pahalı olduğunu halka açıkladınız mı?

Biz Sıcak ve Soğuk yedek santral kapasitesi bulundurmak şart, bunun yolu da yatırımdan geçiyor derken, siz ne diyordunuz? “Yatırıma ihtiyaç yok!”

Yoksa iki yıl önceki ithamlarınızda dile getirdiğiniz gibi lobici mi oldunuz?

Tarih 18 Temmuz 2018 – Erhan Arıklı:

“Siyasi partiler kurumda hem ihalesiz alımlar yapıyor hem de burayı istihdam kapısı olarak görüyor.”

Hükümet Kurulalı 6 ay oldu, bu 6 ayda kaç ihaleli alım sonuçlandırabildiniz?

İhalesiz alımlarınız mı? Her gün basında bir yenisini görüyoruz, sayısını biz sayamadık.

Tarih 02 Mart 2021 – Erhan Arıklı:

“KIBTEK’in “vurgunun harman olduğu bir yer” olduğunu söyledi. Kurumdaki yolsuzlukların demokratik bir ülkede olsa birçok siyasinin, iş insanının ve yetkilinin hapislerde çürümesi gerektiğinin altını çizdi.”

Hükümet Kurulalı 6 ay oldu;

Kaç soruşturma açtırdınız? SIFIR !

Kaç kişiye görevden el çektirdiniz? SIFIR !

Kaç kişiyi mahkemeye çıkardınız? SIFIR !

KIBTEK’de görev yapmış Yönetim Kurulu Üyelerinin hakkında onlarca iddia ortaya attınız ve yakışıksız ithamlarda bulundunuz.

Göreve geldiğiniz günden itibaren ise söylediklerinizin hepsinin tam tersini yaptınız.

Popülizm Denizinin sonuna geldiniz!

KIBTEK’de son 3 yılda görev yapmış Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine bir özür borçlusunuz!

Tüm bunları yaparken biraz olsun yüzünüz kızarsın!