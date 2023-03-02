Avcıoğlu: Ülkenin parça parça peşkeş çekilmesine daha ne kadar seyirci kalacaksınız?

HP Enerji Komitesi Başkanı, KIB-TEK Yönetim Kurulu'nun eski asbaşkanlarından Yusuf Avcıoğlu, bu kadarı da olmaz denen ne varsa UBP-DP-YDP menfaat birlikteliği ile olmaya devam ettiğini ifade etti. Avcıoğlu, muhalefete ve hükümete seslenerek, “Ülkenin parça parça peşkeş çekilmesine daha ne kadar seyirci kalacaksınız?” diye sordu.

Avcıoğlu’nun paylaşımı şöyle:

"Oldu olmasına ama,

İhaleye çıkmadan, adrese teslim doğrudan alım yöntemi ile;

AKSA ile hangi noktaya geldiniz?

Yeni kira bedeli nedir?

Santral kapasitesi ne olacak?

Garantili alım olacak mı?

Sözleşme modeli nedir?

Yap-işlet-devret modeli mi?

Yap-işlet modeli mi?

Bir başka özel şirketin daha düşük fiyata elektrik üretemeyeceğine neye göre ve nasıl karar verdiniz?

Bir başka özel şirketin daha çevreci yöntemler ile elektrik üretemeyeceğine neye göre ve nasıl karar verdiniz?

Güney Kıbrıs'ın da yaptığı gibi, KIB-TEK’in mevcut santralinde dönüşüme giderek daha ucuz ve daha çevreci bir şekilde elektrik üretilemeyeceğine neye göre ve nasıl karar verdiniz?

AKSA'nın ortağı mısınız?

AKSA'nın yöneticisi misiniz?

Ve son olarak bir soru da "meşru muhalefete"; atanmış hükümet ile Meclis içinde hükümetçilik, muhalefetcilik oynayarak, bu ülkenin parça parça peşkeş çekilmesine daha ne kadar seyirci kalacaksınız?”