Avcıoğlu:4 kişilik bir ailenin 0-250kWs'lik birinci dilimde kalması mümkün değildir

KIB-TEK Yönetim Kurulu eski As Başkanı Yusuf Avcıoğlu yeni fiyat düzenlemeleri ile ilgili açıklama yaptı.

Başbakan Faiz Sucuoğlu'nun tabiriyle "Yumuşak Geçiş" bugün resmen başladı!

Maliye Bakanı Sunat Atun da "Elektrikte Fahiş Zam Yok" demişti.

Ülkeyi yönettiğini iddia edenler, zamları vatandaşın ensesine peşi sıra sıralarken, kısa-orta-uzun vadede geleceğe umutla bakılmasını sağlayacak "Enerji Verimliliği Yasası, Yenilenebilir Enerji Sektörü, Akıllı Şebekeler, Enerji Depolama, Fuel Oil'den Doğalgaz'a dönüşüm, Katı Atıkdan Enerji Üretimi" gibi yatırımlar ile sürdürülebilir bir Çevre ve sürdürülebilir bir Enerji sektörü yaratılması için yapılması gerekenler noktasında ise tabiri caizse ölü taklidi yapmaktadır.

Çoklu Tarife Sisteminin kaldırılıp, Tek Tarifeli Sisteme geçilerek eskiye dönülmesi ile birlikte Konutlarda uygulanan %15'lik indirim de yürürlükten kaldırıldı.

Tarife düzenlemesi de "zekice" kamufle edilerek elektrik tüketiminin düşeceği bahar aylarına denk getirilmiştir. Bununla birlikte Reaktif Güç Kayıplarının azaltılması ve Güç Kalitesinin arttırılmasına yönelik Nizamname ise sırra kadem basmıştır.

Geçtiğimiz aylarda "Yatırım Eksikliği" sebebiyle yaşanan "Üretim Yetersizliği" kaynaklı, dönüşümlü elektrik kesintileri ise Çoklu Tarife Sisteminden, Tek Tarife Sistemine geçilmesiyle birlikte tüketimin yoğun olduğu aylarda artarak devam edecektir.

Neden mi? Çoklu tarife sisteminde, tüketimin çok fazla olduğu anlarda (puant) yüklerin düşürülmesi ve yüklerin daha az yoğun olduğu saatlere kaydırılması hedeflenmekteydi.

Bu sayede santral yatırım ihtiyaçlarının azaltılması/ötelenmesi ve buna bağlı olarak santral yatırımlarından kaynaklanan maliyetlerin orta vadede düşürülmesi hedeflenmekteydi.

Ayrıca, tüketimin az olduğu durumlarda yüklerin artırılarak, santrallerin daha verimli çalışmaları hedeflenmişti.

Bu uygulamanın yürürlükten kaldırılması ile birlikte, tüketimin yoğun olduğu saatlerden, tüketimin daha az yoğun olduğu saatlere yük kaydırma imkanı ortadan kalkacak, söz konusu "Üretim Yetersizliği" oranı ve dolayısıyla elektrik kesintileri artacaktır.

Diğer yandan AKSA'ya ödenen Kira Bedeli de Amerikan Dolarının Enflasyon Oranı kadar (%7.5) arttırılmış ve 28 Milyon Dolara ulaşmıştır. Bu oran da Elektrik Birim Maliyetlerine yansımıştır.

2018-2019 döneminde Çoklu Tarifeye geçmeden önce Elektrik Mühendisleri Odası ile Kıb-Tek Yönetim Kurulu birlikte yürüttüğümüz çalışmada;

Dört Kişilik bir ailenin minimum elektrik tüketimini (Bunu Elektrikte Açlık Sınırı olarak da tabir edebiliriz) 330kWs/Ay olarak tespit etmiştik.

Dört Kişilik bir ailenin beklenen elektrik tüketimini ise 660kWs/Ay olarak tespit etmiştik.

Diğer bir deyişle dört kişilik bir ailenin 0-250kWs'lik birinci dilimde kalması mümkün değildir, hatta insanca yaşayabilmek için 500-750kWs'lik üçüncü dilime çıkması gerekmektedir.

Tüm dünyanın hızla elektrifikasyona yöneldiği günümüzde, özellikle elektrikli araçların da sisteme dahil olmasıyla tüketim miktarları daha da artacaktır.

Aşağıdaki Tabloda Eski ve Yeni Tarife Ücretlerine göre;

Konutlarda = 300 / 600 / 900 / 1200 kWs

Diğer Tarifelerde = 1000 / 2000 / 5000 / 10000 kWs

Aylık elektrik tüketimi olması halinde gelecek olan fatura tutarını özetlemeye çalıştım.

Varsayımlar:

Maktu Ücrette en yüksek olan birim fiyat seçilmiştir.

Sokak Aydınlatmasında son faturadaki tutar baz alınmıştır.

Eski Tarifelerde Tek Zamanlı Tarife birim fiyatı baz alınmıştır.

Notlar:

Varsayımlar sebebiyle gerçek faturada küçük farklar oluşabilir.

Tablo tamamen fikir vermesi açısından paylaşılmıştır.