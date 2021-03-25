Avcıoğlu:‘Arıklı döneminde de kurum soyuluyor’

KIB-TEK Yönetim Kurulu Eski Asbaşkanı Yusuf Avcıoğlu sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Avcıoğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Enerji Bakanı Sn. Arıklı göreve geldiği ilk günden itibaren elektrik fiyatlarındaki pahalılığın sebebini kurumun çalınmasına, vurgunlara ve hırsızlara bağlamıştı..

Yine Sn. Arıklı son verdiği röportajda elektriğe %15 zam yapacaklarını, zararına satış olduğunu açıkladı..

Sn. Bakanın iki açıklamasını birleştirdiğimizde, göreve geleli üç buçuk ay olmasına rağmen hala hırsızları ve vurguncuları yakalayamadığı ve Arıklı döneminde de kurumun soyulduğu sonucuna ulaşıyoruz..

Sn. Bakanın yaratmış olduğu suni gündem, bahane ve popülizmini bir kenara bırakacak olursak;

Elektrik fiyatlarında ucuzlamanın yolunun da, AKSA'nın eline muhtaç olmamanın yolunun da yatırımlardan geçtiğini, bu yatırımlar için halihazırda elektrik fiyatları içerisinde bir pay ayrıldığını ve toplanmakta olduğunu, ne var ki toplanan bu meblağların AKSA'ya borç ödemek başta olmak üzere başka amaçlarla kullanıldığını, bu konuyu da Sayıştay ve Ombudsman'a şikayet ettiğimizi defalarca dile getirdik.

Suni gündemlerinizi ve popülizminizi bir kenara bırakarak başta Fuel Oil'den Doğalgaz'a geçiş olmak üzere kurumun ve ülkenin ihtiyacı olan yatırımlara başlamazsanız daha çook zam yapmak zorunda kalırsınız, kalacaksınız da..