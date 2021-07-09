Avcıoğlu'ndan Arıklı'ya: Açılan soruşturma sayısı: SIFIR !

"Peki buna son vermek için her hangi bir adım atıyor mu? HAYIR !"

Yusuf Avcıoğlu'nun açıklaması:

Bir kamu kurumu özelleştirmeye hazırlanırken, önce bu kurum, ürettiği kamusal hizmet ve kurum çalışanları yıpratılır, karalanır ve itibarsızlaştırılır ki, özelleştirmeye zemin ve bahane oluşturulsun. Tabiri caizse minare çalınmadan, kılıf uydurulmaya başlar.

Peki Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ne yapıyor?

Haftada en az beş kere, Kurumda Vurgun, Hırsızlık ve Rant olduğunu ve buna son vereceğini dile getiren beyanatlarda bulunuyor.

Peki buna son vermek için her hangi bir adım atıyor mu? HAYIR !

Açılan soruşturma sayısı: SIFIR !

Görevden uzaklaştırma sayısı: SIFIR !

Polise yapılan şikayet sayısı: SIFIR !

Mahkemeye çıkarılan sayısı: SIFIR !

Başarıyla sonuçlanan ihale sayısı: SIFIR !

Milyonlarca liralık "adrese teslim" doğrudan alımlar ise cabası !

Dolayısıyla Erhan Arıklı bir yandan sürekli kurumda Vurgun, Hırsızlık ve Rant olduğunu dile getirirken, diğer yandan kılını dahi kıpırdatmayıp, adı soruşturma raporlarında, mahkeme duruşmalarında geçenleri ise baş tacı yaparak ve görevde tutarak, canının çektiği özel şirketlerden Kamu İhale Yasasına aykırı olarak doğrudan alımlar yaparak kurumu vatandaşın gözünde iyice itibarsızlaştırıyor.

İtibarsızlaştırma bununla da kalmıyor, gerekli yatırım, bakım ve onarımlar da zamanında yapılmayarak elektrik kesinti sayıları ve süreleri artıyor, böylece müşteri memnuniyetsizliği yaratılarak, itibarsızlaştırma operasyonu bir adım daha ileri götürülüyor.

Bununla da kalmıyor, Elektrik İnkişaf Nizamnamesinin gereği olan Tarife düzenlemeleri yapılmadığı gibi, maliyetinin altında satış Hükümet tarafından sübvanse edilmesi gerekirken bu da yapılmıyor, böylece kurum maddi olarak da büyük bir çıkmaza sürükleniyor.

Yetmiyor, yatırım yapmamanın bahanesi olarak "paramız yok" deniyor, gün aşırı televizyonlarda paramız yok, yatırım yapamayız propagandası ile birlikte gerekli yatırımları ancak bir özel şirketin yapabileceği hiç utanıp sıkılmadan meclis kürsüsünden dahi dile getiriliyor. "Biz yapabiliriz" yerine "Biz yapamayız", çaresiziz algısı itinayla yerleştiriliyor.

Bunu yaparken elektrik birim fiyatı içerisindeki 8 Kuruşluk yatırım payının toplamının, yılda ortalama 136 Milyon Türk Lirası olduğu da zinhar dile getirilmiyor, zira vatandaştan "Yatırım Payı" adı altında toplanan bu meblağlar ise zararına satıştan kaynaklanan borçların ödemeleri ile çarçur ediliyor, böylece Kuruma yatırım yapılmıyor ve AKSA sözleşmesinin sonu (2024) yaklaşırken, KIBTEK adım adım başta AKSA olmak üzere özel şirketlerin eline mahkum ediliyor.

Ve bugün basından öğreniyoruz ki Karadeniz Enerji ekibi yine Erhan Arıklı'nın talebi ile ülkemize gelmiş, KIBTEK Yönetimine Karadeniz Powership (Santral Gemileri) ile elektrik üretimine dair sunum yapıyor.

Diğer bir deyişle elektrik üretimine, Erhan Arıklı eli Fuel Oil ile çalışan demode santral gemileri ve fahiş kârlar ile yeni bir AKSA daha dahil edilmeye çalışılıyor...

Sahi sizin şu AKSA'ya Kira Bedeli konusundaki "muhtıra" işi ne oldu Sn. Arıklı?

Yoksa sizi kaale dahi almadılar mı?

Evet tahmin etmiştik, zerre kaale almadılar...

KTHY'nin batırılması ve sonrasında dayatılan fahiş bilet fiyatları örneği önümüzde dururken, KIBTEK'in de aynı şekilde batırılıp özelleştirilmesine seyirci kalma Kıbrıs Türk Halkı !