Avcıoğlu'ndan Jeneratör eleştirilerine sert cevap!

YDP Genel Sekreteri Turan Büyükyılmaz, KIB-TEK'in 4 Yeni Jeneratör yatırımına sonuna kadar karşı olduğunu belirtmiş ve Malta örneğinin incelenmesini istemişti. Avcıoğlu’da Malta örneğini detaylarının neler olduğunu açıklayarak Sn. Büyükyılmaz, Malta'yı örnek göstererek aslında kendi söylediği ile kendisi çeliştiğinin altını çizdi. Çünkü KIB-TEK Malta'da gerçekleştirilen Fuel Oil'den Doğalgaz'a dönüşüm projesinde olduğu gibi Çift Yakıtlı Yeni Jeneratör yatırımı ile bu dönüşümün ilk adımını atmaya hazırlanıyor dedi

İşte Avcıoğlu’nun açıklamaları:

“YDP Genel Sekreteri Turan Büyükyılmaz, KIB-TEK'in 4 Yeni Jeneratör yatırımına sonuna kadar karşı olduğunu belirterek, “Jeneratör ihalesi yapılması konusunda bilerek veya bilmeyerek jeneratör lobilerine alet olan kişi kurum ve kuruluşları Malta örneğini incelemeye davet ediyoruz” demiş.

Peki bahsi geçen şu "Malta Örneği" nedir?

Malta - 538 MW'lık Delimara Elektrik Santrali..

Geçmişte aynen KKTC'de olduğu gibi Fuel Oil ile çalışan, şimdilerde ise radikal kararlar ile Doğalgaz'a dönüştürülen, bünyesinde "Gaz Türbini Üniteleri, Kombine Çevrim (Buhar + Gaz) Üniteleri, Dual Fuel (Çift Yakıtlı) Üniteleri ve Fuel Oil'den Gaza dönüştürülen Üniteleri" ile eşi benzeri az bulunan çok çeşitli bir Elektrik Santrali..

Malta, bir Ada Ülkesi olması, Gaz tedariğinde boru hattı inşaasının pahalı ve uzun inşaa süreleri gerektiren bir proje olması sebebiyle, Doğalgazı -162°C'ye kadar soğutulup hacminin 600 kat küçültülmesi ile gemilerle sıvı halde taşınabilen ve depolanabilen LNG (Liquified Neutral Gas) formunda tedarik etmektedir.

Sıvı olarak tedarik edilen gaz, üzerinde Gaz Boru Hattı ve Gaz Transfer İstasyonu bulunan bir İskele aracılığıyla Depolanmakta olduğu FSU'dan (Floating Storage Unit) karaya iletiliyor, burada Regasification Ünitesi vasıtasıyla Sıvı formdan Gaz formuna dönüştürülerek yakıt olarak kullanılmak üzere Santrallerine pompalanıyor.

LNG ile elektrik üretiminde LNG'nin Kimyasal yapısı sebebiyle Fuel Oil'de olduğu gibi SOx, NOx ve Kül partikülü salınımları mevcut olmaması, Filtre ihtiyacı ve Filtrenin maliyet yükünü ortadan kaldırırken, yine Kimyasal yapısının bir avantajı olan ve Fuel Oil'den daha yüksek olan Kalori değeri ile daha çevreci bir yakıt ile daha verimli bir elektrik üretimine de imkan sağlıyor.

Enerji talebinin en yüksek olduğu yaz sezonunda gördükleri Pik Enerji miktarı 450 MW iken Kurulu Güçleri ise 538 MW'dır. Peki Talepleri 450 MW'a kadar çıkabiliyorken neden 538 MW Kurulu Güçleri var? Santrallerindeki en büyük ünite 80 MW ile Gaz türbinleri. En büyük üniteleri olan bu Türbinlerden her hangi birinde yaşanacak olası bir sorunda Ülkeyi Enerjisiz bırakmamak için sahip olduğunuz en büyük ünite kadar Yedek Güce sahip olmanız gerekmektedir. 538 MW - 450 MW = 88 MW , işte tam olarak bu fazla kapasitenin sebebi budur.

LNG ile üretim yapan 538 MW'lık Santralleri yanı sıra Malta-Sicilya arası 200 MW'lık bir Denizaltı Enterkonnekte Kablosuna ve Malta geneline yayılmış toplam 95 MW Güneş Enerjisi Santraline sahipler.

Total Enerji ihtiyaçlarının yaklaşık %20-30'unu Enterkonnekte'den elde ederken, yine Elektrik ihtiyaçlarının yaklaşık %8-10'unu Güneş Enerjisinden elde edip, geri kalan Enerji İhtiyacını da LNG'den tedarik etmektedir.

Enterkonnekte'den gelen Elektrik Fiyatı LNG'nin Üretim Maliyetinden düşük olduğu saatlerde Enterkonnekteyi tam yükte çalıştırırken, LNG ile Üretim Maliyetinin Enterkonnekte'den daha düşük olduğu saatlerde LNG'yi maksimize ediyor, Gündüz saatlerinde ve Hava şartları olumlu olduğu koşullarda ise Güneş Enerjisinden mümkün olduğunca faydalanarak LNG ile Üretimi düşürüp maliyetleri ellerinden geldiğince düşürüp, tüm bu Sistemleri ve Şebekelerini ise LNG ile çalışan Baz Santraller ile regüle ederek mümkün olan en optimum çözümü sağlıyorlar.

Sn. Büyükyılmaz, Malta'da gerçekleştirilen Fuel Oil'den Doğalgaz'a dönüşüm projesinde olduğu gibi Çift Yakıtlı Yeni Jeneratör yatırımı ile bu dönüşümün ilk adımını atmaya hazırlanan KIB-TEK'in bu yatırımını eleştirip Malta'yı örnek göstererek aslında kendi söylediği ile kendisi çelişiyor.

Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmak işte tam da böyle bir şey.”