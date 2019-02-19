Avcıoğlu'ndan Kıb-Tek'te Uluslararası ihale açıklaması

Kıb-Tek Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Avcıoğlu'nun Kıb-Tek ille iligili yapmış olduğu açıklama şu şekilde:

"Uzunca bir süredir özellikle YDP Başkanı Erhan Arıklı ve diğer bazı parti yetkililerinin KIB-TEK ve KIB-TEK Yönetim Kurulunu hedef alan gerek meclis kürsüsü konuşmaları, gerekse sosyal medya, gazete ve diğer yayın kuruluşlarına vermiş olduğu demeçlerde Yönetim Kurulumuzu zan altında bırakacak açıklamaları ve asılsız iddiaları karşısında bu açıklamayı yapmak bir zorunluluk olmuştur.

Aşağıda, Yönetim Kurulu olarak aldığımız ve yürütülmeyen ULUSLARARASI İHALE kararımızın son paragrafı mevcuttur.

Yönetim Kurulu Kararından da görüleceği üzere Yönetim Kurulumuz üzerine düşeni yaparak enerji arzında doğacağı öngörülen emre amade güç ve yedek kapasite açığının kapatılması noktasında ihtiyaç duyulan kapasite oranında Uluslararası İhaleye çıkılması kararını almış, fakat bu karar ilgili Bakanlık tarafından yürütülmemiş ve Bakanlar Kuruluna sunularak ihale süreci başlatılamamıştır.

6 Aylık çabalarımız sonucunda Uluslararası İhale noktasında her hangi bir sonuç alınamamış, enerji arzında yaşanacağı öngörülen açık periyodunun gerisine düşülmeye başladığı noktada ise daha fazla vakit kaybetme lüksümüz olmadığı için Yönetim Kurulu olarak yetkilerimiz çerçevesinde Ulusal İhale Kararı alarak bu kararı Merkezi İhale Komisyonuna göndermiş bulunmaktayız.

Gelinen noktada bugüne kadar yayınlamayı tercih etmediğimiz bu kararı yayınlama gereği duymaktayız.

13.06.2018 tarih ve AH/131/18 No’lu Yönetim Kurulu Kararımızın son paragrafı aşağıdaki gibidir:

“Santraller Genel Müdür Yardımcılığının hazırladığı “ENERJİ ÜRETİMİNİN MEVCUT DURUMU ve YATIRIM İHTİYACI” raporu çerçevesinde, Kıb-Tek tarafından yatırım yapılmaması halinde enerji arzında oluşabilecek açık durumunu değerlendiren Yönetim Kurulu;

• En az iki yıl süre için fuel oil ile kısıtlı ve kısa vadeli dönemde, üretimin endeksli olacağı Doğalgaza dayalı üretim modeline uygun olarak 64 – 80 MW gücünde çift yakıtlı (Fuel Oil – Doğal Gaz) Dizel Makinelerin, 2019 yılının yaz aylarına yetişebilecek şekilde, ivedilikle ihaleye çıkılmasını,

• İhaleye üretici firmaların direk katılımının sağlanması; katılımın, Bakanlar Kurulu onayına bağlı olarak, üretici firmaların direk teklif atabilecekleri yöntem tercih edildiğinden uluslararası olması; ihale bedelinin 48 ay vadeli ödemeli olması; ve, ihalenin “Rekabetçi Diyalog” usulü gerçekleştirilerek “en ekonomik avantajlı fiyata göre sonuçlandırılması yararlı ve uygun görülmektedir. İhale şartnamesinin ilgililerin bilgisi için taslak olarak bir hafta süre ile yayınlanmasından sonra, yatırım işi için uluslararası ihale yapılacağından, Kamu İhale Yasası’nın 14. Maddesinin (1)’nci fıkrası gereği Bakanlar Kurulu Kararı üretilmesi zorunlu olduğundan, ihale şartnamesinin Bakanlar Kuruluna önerge yapılması için Ekonomi ve Enerji Bakanlığına havale edilmesine; OY BİRLİĞİ ile karar verilmiştir.”

Bu karardan da görüleceği üzere, Yönetim Kurulumuz Uluslararası İhale Noktasında üzerine düşeni yapmıştır. Neden Uluslararası İhaleye çıkılmadığı sorusu ve suçlamasının adresi bu sebepten ötürüdür ki KIB-TEK Yönetim Kurulu değildir.

Tüm bilgilendirme ve uyarılarımıza rağmen, Yönetim Kurulumuza karşı takınılan bu saldırgan ve suçlayıcı tavırlarda her hangi bir değişiklik olmamıştır ve halen de devam etmektedir.

"KIB-TEK Yönetimi 2 firmaya teslim olmuş. Onların emir eri durumundadır” , “Her yıl ihalesiz yada adrese teslim ihale ile milyonlarca liralık rantı kendi aralarında bölüşüyorlar" , "Siz El-Sen’e bol keseden veriniz, yukarıda malı götürünüz" , "Deveyi hamudu ile götürünüz" , “Alacağınız komisyonda gözümüz yok" , "Bu vurguna işçileri alet etmeyin" , “Şişede durduğu gibi durmaz” , “KIB-TEK Cumhuriyeti”, bu ve benzeri yakışıksız tabirleri kullanan, çeşitli partilerde aynılaşmış bazı siyasiler mevcuttur.

Takdir edersiniz ki bu duruma daha fazla kayıtsız kalmamız söz konusu olamaz, bu bağlamda Sn. Erhan Arıklı aleyhinde zem-kadih davası başlatmış bulunmaktayız.

Benzer şekilde önümüzdeki süreç içerisinde tüm bilgilendirme çaba ve sağduyu çağrılarımıza rağmen bizleri hedef alan, asılsız suçlamalarında ısrarcı tüm kişi ve kuruluşlar hakkında tüm yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağımızı belirtmek isterim.

Kamuoyunun bilgisine.

Saygılarımla"

YUSUF AVCIOĞLU

KIB-TEK Yönetim Kurulu Üyesi