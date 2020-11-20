Avcıoğlu'ndan Kubilay Özkıraç'a YALAN ve İFTİRA davası!

İşte açıklama;

18 Kasım 2020 tarihinde ELSEN tarafından düzenlenen basın toplantısında ELSEN Başkanı Kubilay Özkıraç tarafından yapılan açıklamalar ile; yine 19 Kasım 2020 tarihinde Radyo Mayıs'ta düzenlenen "Ali Kişmir ile soruyorum" isimli programda yapılan açıklamalar ile şahsım aleyhinde yalan, mesnetsiz ve hiçbir dayanağı olmayan iddialar ortaya atılarak, zan altında bırakılmış, şeref ve haysiyetim zedelenmiş, kişilik haklarıma saldırı niteliğinde gerçek dışı yayın ve açıklamalar yapılmıştır. İlgili yayın hakkında Yayın Yüksek Kurulu’na gerekli şikayetleri yapacağımı bildirir; ilgililer aleyhine de yasal yollara başvurarak hukuk sürecini başlatmış olduğumu kamuoyuna saygı ile duyururum.