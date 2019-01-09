Avcıoğlu'ndan Tatar'a Belgeli Kıb-Tek yanıtı, “Kılavuzu Karga olanın…”

07 Ocak 2019 tarihinde UBP Genel Başkanı Sn. Ersin Tatar’ın KIBTEK hakkında yapmış olduğu açıklamalara istinaden:

Sn. Tatar, UBP Gazimağusa milletvekili Ekonomi ve Enerji eski Bakanı Sunat Atun, KIBTEK eski Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Erçen, KIBTEK eski Müdürü Gürcan Erdoğan, KIBTEK eski Yönetim Kurulu üyesi Yalçın Koçyiğit ile öğretim görevlisi Doç. Dr. Özgür Özerdem katıldığı toplantı sonunda, “Toplantıda ortaya konulan bilgiler ışığında şunları söyleyebilirim ki, KIBTEK’te yanlış işler yapılıyor. Al-gülüm, ver- gülüm hükümetinin anlayışı oraya da sıçradı. Türkiye’den elektrik enerjisi gelmesi mümkündür. UBP hükümeti döneminde bu konu karara bağlandı. Türkiye’nin Avrupa Enterkonnekte sisteminden izin alamayacağını söylemek KIBTEK yöneticilerine düşmez. UBP döneminde izin sorunu diye bir sorun olmadığı Türkiye tarafından bizlere ifade edilmiştir. Şu da bilinsin ki UBP, KIBTEK’in yaşamasını asıl isteyen partidir. KIBTEK, asıl bugünkü anlayışla gidilirse yaşamakta zorlanacaktır. 4 LPG ve Fuel Oil’le çalışacak santral için ihaleye çıkacaklarmış. Gerek var mı? Bize göre yoktur. Eğer çıkılacaksa neden uluslararası ihaleye çıkılmıyor? LPG’nin KKTC’ye gelmesi şu anda mümkün değildir. Ayrıca 100 milyonlarca dolar kaynak ister. Kısacası KIBTEK’le ilgili çok söylenecek var. Ama şu bilinsin ki UBP bu yeni dönemde halkın yararına ne varsa sonuna kadar onu yapmaya kararlıdır.” demiştir.

Gelin birlikte UBP Gazimağusa milletvekili Ekonomi ve Enerji eski Bakanı Sunat Atun, UBP’nin atadığı KIBTEK eski Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çetin Erçen, UBP’nin göreve getirdiği KIBTEK eski Müdürü Gürcan Erdoğan, UBP’nin atadığı KIBTEK eski Yönetim Kurulu üyesi Yalçın Koçyiğit’in görevde oldukları dönemde alınan KIBTEK Yöneti Kurulu Kararına hep birlikte bir göz atalım:

UBP-DP Döneminde Alınan KIBTEK Yönetim Kurulu Kararı (HÇE/290/2017 – 26/10/2017)

Teknecik’te mevcut “DİZEL ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNE” Mal, Ekipman, Teknoloji ve hizmetlerde uyumun sağlanması için zorunlu görüldüğünden, Yönetim Kurulu’nun 17.08.2017 tarih ve “HÇE (Hasan Çetin Erçen) / 290 / 2017” sayılı kararı uyarınca, Teknecik Elektrik Santraline 36 ay taksitle ödenmek üzere temini ve kurulması öngörülen 4x17.5 MW Wartsila marka Jeneratörlerin temini için Wartsila firmasının teklif verdiği ve/veya önerdiği 46,437,325 Euro (Kırk Altı Milyon Dört Yüz Otuz Yedi Bin Üç Yüz Yirmi Beş Euro) satış fiyatı üzerinden yapılan pazarlık sonucunda 42,500,000 Euro (Kırk İki Milyon Beş Yüz Bin Euro) ’ya indirilen fiyatın bir kez daha pazarlık yapılması amacıyla Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hasan Çetin Erçen’in yetkili kılınmasına ve mutabık kalınacak meblağ üzerinden Jeneratörlerin “DOĞRUDAN SATIN ALINMASINA” (İHALESİZ) ve “KKTC’NİN GENEL MENFAATİNİN GEREKTİRDİĞİ NEDENİYLE” yukarıda belirtilen hususlarda Elektrik üretim izni alınması için bağlı bulunduğumuz Bakanlık vasıtasıyla Bakanlar Kurulunun onayına sunulmasına OY BİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

Şimdi bir de CTP-HP-TDP-DP Dörtlü Koalisyon Hükümetinin atamış olduğu KIBTEK Yönetim Kurulu görevde iken alınmış olan karara birlikte göz atalım:

CTP-HP-TDP-DP Döneminde alınan KIBTEK Yönetim Kurulu Kararı (AH/333/2018 – 27/12/2018)

Toplam 64 ile 80 MW aralığında ve “ÇİFT YAKITLA” da yani “FUEL OİL ve LNG” ile çalışabilen 4 yeni Santral Ünitesinin Teknecik Elektrik Santraline temini için Taslak Teknik Şartname KIB-TEK web sitesinde yayımlanarak duyurusu yapılmış ve İhaleye katılacak firmaların Teknik Şartname üzerine itiraz edip uygun görülenlerinin değişiklik taleplerinin değerlendirilmesinin ardından şeffaf ve yasaya uygun ihale süreci başlayacak. Önümüzdeki 2 yıl boyunca oluşacak enerji talebini ve puant yüklerin karşılanmasında kuruma ve halka rahat bir nefes aldıracak olan bu 4 santral ünitesi sayesinde enerji arzında herhangi bir açık yaşanmaması amaçlanmaktadır. Diğer yandan ilk defa çift yakıtla çalışan santral ünitelerinin temini ile hem mevcut enerji talebi karşılanacak hem de fuel oil kullanımından doğalgaza dönüşümün ilk adımı atılmış olacak. Yıllardır gündemden düşmeyen ve ülkemizin kanayan yarası olan “meşhur filtre” problemi de doğalgaza geçişle birlikte ortadan kalkacak. Merkezi İhale Komisyonu çatısı altında, “İHALE İLE SANTRAL ALIMI KARARI” KIB-TEK Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri çerçevesinde OY BİRLİĞİ ile alınmış olan bir karardır.

Bir de Türkiye ile Enterkonnekte konusuna gelin birlikte bakalım:

Enterkonnekte olmayı planladığımız TEİAŞ (Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi) 'nin 26.04.2018 tarihli "Mevcut Enterkonneksiyon Hatlarının Net Transfer Kapasiteleri Duyurusu" Raporunun birinci sayfasında şöyle demektedir: “Back-to-Back, DC bağlantı, ünite yönlendirme ve izole bölge yöntemi, ENTSO-E (Avrupa Elektrik iletim Sistemi İşleticileri Ağı) sistemi ile paralel çalışmaya başlayan bir ülkenin üçüncü ülkelerle enerji alış/verişlerinde kullanılan yöntemlerdir. Bu yöntemlerle yapılacak enerji alış/verişleri ENTSO-E’nin İZNİNE TABİİDİR.” Yani diğer bir deyişle Teknik Modeli her ne olursa olsun, Türkiye ile Enterkonnekte olabilmemiz ENTSO-E'nin yani Avrupa Elektrik İletim Sistemi İşleticileri Ağı'nın İZNİNE TABİİDİR.

Peki bu ENTSO-E de kimdir?

ENTSO-E, Avrupa Birliği ülkelerinin daha fazla şebeke entegrasyonu ile ortak bir iç elektrik piyasası modeli oluşturmak ve bu sayede enerjide arz güvenliğini artırmak, enerjinin üretim, iletim, dağıtım ve kullanım verimliliğini en üst düzeye çıkarmak, çevre sorunlarını en aza indirmek ve şebekelerin enerji çeşitliliğini fırsata dönüştürmek amaçlarını gerçekleştirmek üzere kurulmuştur. 36 ülkeden 43 İletim Sistemi İşleticisi ENTSO-E üyesidir. “Güney Kıbrıs ENTSO-E’nin TAM Üyesi iken, Türkiye ENTSO-E’ye GÖZLEMCİ Üyesidir.” Kısacası Türkiye ile Enterkonnekte meselesinde mevcut durum 45 yıllık Kıbrıs Sorununun durumundan farksızdır.

Peki Sn.Tatar’ın bahsettiği LPG ve bizim bahsettiğimiz LNG arasındaki fark nedir?

Doğalgaz, atmosfer basıncında -162°C’a kadar soğutulduğunda yoğuşarak sıvı faza geçmekte ve “Sıvılaştırılmış Doğalgaz” (Liquefied Natural Gas) LNG olarak adlandırılmaktadır. Kokusuz, renksiz ve zehirli olmayan, sıvı fazda bir yakıttır. Sıvı fazında taşınmakta ve depolanmaktadır. Tüketime, gaz fazında sunulmaktadır.

LPG (Liquefied Petroleum Gas) “Sıvılaştırılmış Petrol Gazı”, ham petrolün rafinerilerde damıtılması sırasında veya petrol yataklarının üzerinde bulunan doğalgazın ayrıştırılması ile elde edilen ve basınç altında sıvılaştırılan, renksiz, kokusuz, havadan ağır ve yanıcı bir gazdır.

Sn. Tatar’ın açıklamalarına geri dönecek olursak, yukarıdaki bilgiler ışığında kendisine birkaç soru sormak isterim:

- Eğer Santrallere gerek yoksaydı, Müdüründen-Yönetim Kurulu Üyesine, Yönetim Kurulu Başkanından-Bakanına kadar tamamı UBP’nin ataması olan sizin Enerji Uzmanları bu kararı neden OY BİRLİĞİ ile almıştı?

- Fuel Oil ile çalışan santralleri 42,500,000 Euro’ya İHALESİZ alacakken gerekliydi, LNG’ye geçişi sağlayacak Çift Yakıtlı Santralleri İHALE ile alınacak olunca gereksiz mi oldu?

- İHALENİN neden Yurtiçi yerine Uluslararası olmadığını sorgulayan UBP daha bir yıl önce nasıl olur da bu santralleri İHALESİZ alıyordu?

- Enterkonnekte için ENTSO-E’nin izninin gerektiğini bizzat Türkiye’nin Yetkili Kurumları dile getirirken sizin Enerji Uzmanlarınızın nasıl oldu da haberi olmadı?

- Enterkonnekte konusunun en az Kıbrıs Sorunu kadar çıkmaz içerisinde olduğunu bilerek bunu halktan gizleyen ve bu konuda hiçbir proje veya fizibilite ortada yokken, 25 Kuruşa elektrik getireceğini söyleyerek umut tacirliği yapan Bakanınız görevde iken UBP olarak neredeydiniz?

- Enerji Uzmanlarınız kendilerinden çok eminler madem ki, buyursunlar çıkacaklarını söylediğiniz TV Programlarında olmayan bu Proje ve Fizibilite çalışmalarının sunumunu da yapsınlar, ne dersiniz? Ekibinizin Projesi varsa, Fizibilitesi varsa ve bu çalışmaları iddia ettikleri gibi bu ekip yaptırdıysa kimden ve neyden çekiniyorlar? Gerçekte bu çalışmaların hiçbirinin olmamasından mı?

- Alınan kararda sizi ve “Uzmanlarınızı” rahatsız eden nedir? Artık Filtreye ihtiyaç duyulmayacak olması mı? Enerji arzında herhangi bir açık yaşanmayacak oluşu mu? Yoksa KIBTEK'in kendi ayakları üzerinde durabilecek oluşu mu?

- Daha LPG ile LNG’yi birbirinden ayırt edemeyen sözüm ona Enerji Uzmanlarıyla nereye varacaksınız?

Enerji Uzmanı Ekibinizi ve İcraatlarını yeniden gözden geçirmenizi öneririm Sn Tatar.

Zira, “Kılavuzu Karga olanın…”

Kamuoyunun bilgisine..

YUSUF AVCIOĞLU

KIBTEK Yönetim Kurulu Üyesi

09.01.2019

UBP-DP hükümeti döneminde alınan KIb-TEK Yönetim Kurulu kararı

26 Nisan 2018 tarihli duyuru