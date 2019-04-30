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Avengers: Endgame'de o kadar ağladı ki hastaneye kaldırıldı

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DünyaAvengers: Endgame'de o kadar ağladı ki hastaneye kaldırıldıÇinli sinemasevere kaldırıldığı hastanenin acil servisinde oksijen verildi
Avengers: Endgame'de o kadar ağladı ki hastaneye kaldırıldı

Çin'de 21 yaşındaki Xiaoli isimli bir Marvel hayranı, Avengers: Endgame filminde çok ağladığı için sinema salonunda isteği dışında hızlı ve derin nefes almaya başladı. Xiaoli nefes almakta zorlanmaya başlayınca sinema salonundan çıkarılıp hastaneye kaldırıldı.

The News International'da yer alan habere göre Çinli sinemasevere kaldırıldığı hastanenin acil servisinde oksijen verildi.

Acil serviste Xiaoli'yi tedavi eden doktor, "Hastanın derin nefesler aldığını farkettim, yanındakilerin anlattığından yola çıkarak ağlamasının 'hiperventilasyon'a sebep olduğunu düşündük" dedi ve ekledi; "Ona hızlı bir şekilde oksijen verdik ve duygularını yatıştırmaya çalıştık".

"Avengers: Endgame" dünyada 644 milyon gişeye ulaşarak, "tüm zamanların en iyi gişe açılışı yapan filmi" ünvanını elde etti.

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