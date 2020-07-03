Avgoru’da EOKA’cı Mezarları Yağmalandı

Mağusa bölgesine bağlı Avgoru köyündeki EOKA’cı mezarlarının, EOKA’cıların ölüm yıl dönümleri için düzenlenecek anma töreninin hemen öncesinde yağmalandığı bildirildi.

Fileleftheros, Avgoru muhtarı tarafından doğrulanan iki EOKA’cının mezarı üzerindeki bakır haçların çalınması olayıyla ilgili “Kıbrıs Helenizm’inin tarihine saldırı ve 1955-59 Enosis mücadelesi ölülerine saygısızlık” nitelemesinde bulundu.

“BASİT BİR HIRSIZLIK OLMAYABİLİR”

Habere göre yağmalanan mezarlar Lukias Papayeorgiu Lautari ve Panayi Zaharia isimli EOKA’cılara ait. Avgoru muhtarı Panayis Mihaila mezarların ya Salı veya Çarşamba gecesi yağmalandığını belirterek “Bizim için önemli olan iki bakır haçın maddi değeri değil, vandalların ahlaksız davranışı. En trajik olan da olayın basit bir hırsızlık olmayabileceği çünkü önümüzdeki Pazar, iki Avgoru kahramanı için ayin yapılması planlanıyordu” dedi.