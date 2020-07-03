  • BIST 116.860
  • Altın 391,377
  • Dolar 6,8481
  • Euro 7,6923
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAKTAMS yarın Kıbrıs Vakıflar Bankası Genel Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapacak

Avgoru’da EOKA’cı Mezarları Yağmalandı

» »
Avgoru’da EOKA’cı Mezarları Yağmalandı
Avgoru’da EOKA’cı Mezarları Yağmalandı

 Mağusa bölgesine bağlı Avgoru köyündeki EOKA’cı mezarlarının, EOKA’cıların ölüm yıl dönümleri için düzenlenecek anma töreninin hemen öncesinde yağmalandığı bildirildi.

Fileleftheros, Avgoru muhtarı tarafından doğrulanan iki EOKA’cının mezarı üzerindeki bakır haçların çalınması olayıyla ilgili “Kıbrıs Helenizm’inin tarihine saldırı ve 1955-59 Enosis mücadelesi ölülerine saygısızlık” nitelemesinde bulundu.

 

“BASİT BİR HIRSIZLIK OLMAYABİLİR”

Habere göre yağmalanan mezarlar Lukias Papayeorgiu Lautari ve Panayi Zaharia isimli EOKA’cılara ait. Avgoru muhtarı Panayis Mihaila mezarların ya Salı veya Çarşamba gecesi yağmalandığını belirterek “Bizim için önemli olan iki bakır haçın maddi değeri değil, vandalların ahlaksız davranışı. En trajik olan da olayın basit bir hırsızlık olmayabileceği çünkü önümüzdeki Pazar, iki Avgoru kahramanı için ayin yapılması planlanıyordu” dedi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Limasol Bölgesindeki Baz İstasyonlarına Saldırı02 Temmuz 2020 Perşembe 11:45
  • Köpek Saldırısı Sonucu Yaralanan Çocuk Hastaneye Kaldırıldı02 Temmuz 2020 Perşembe 11:42
  • Dimitriadis Rum Hükümetini Kapalı Bölge Maraş Konusunda Tutum Belirlememekle Suçladı02 Temmuz 2020 Perşembe 11:23
  • Trodos’ta Nadir Görülen Orkide Çiçek Açtı02 Temmuz 2020 Perşembe 11:00
  • Miçotakis Neofitu’yla Görüştü02 Temmuz 2020 Perşembe 10:40
  • Borrell, Türkiye-AB Diyaloğunda Müzakereci Konumunda02 Temmuz 2020 Perşembe 10:28
  • BAF Havalimanı’nda 8 Uçuş02 Temmuz 2020 Perşembe 10:24
  • Güney Kıbrıs'ta toplam vaka sayısı:99901 Temmuz 2020 Çarşamba 17:09
  • “Maraş kökenli rumlar endişeli”01 Temmuz 2020 Çarşamba 12:25
  • Anastasiadis Yunan kanalına demeç verdi01 Temmuz 2020 Çarşamba 11:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti