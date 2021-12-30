Avicii’nin Intihar Etmeden Önceki Son Sözleri Ortaya Çıktı

Asıl adı Tim Bergling olan Avicii, 28 yaşında Umman’ın Maskat kentinde hayatını kaybetti. Avicii’nin ardından çıkacak olan kitabın yazarı, sanatçının ebeveynleri Anki ve Klas Bergling’in yanı sıra ailesi, arkadaşları ve meslektaşları ile hayatı ve kariyeri hakkında görüşmeler yaptı.

Ayrıca Avicii’nin günlüğünden satırlara yer verdi. Ünlü DJ günlüğüne şöyle yazmıştı: “Bütün doktorların bir bira içmeden önce en az bir yıl beklememi şiddetle tavsiye etmesine rağmen, bir daha asla içmemeyi kabul etmekte zorlandım. Elbette doktorları dinlemedim, dikkatli olursam sorun olmaz diyen çifti dinledim. Cahil ve saftım ve dünyayı turluyordum, hâlâ hiç bitmeyen turdaydım; çünkü onu bir kez turladıktan sonra, bil bakalım ne oldu? O, devam etti. Hemen yeniden başlıyorsun. Hastanedeki o günler, son altı yılın hatırlayabildiğim en stressiz günlerdi, kulağa ne kadar iç karartıcı gelse de gerçek tatillerimdi.”

REHABİLİTASYON MERKEZİNDE TEDAVİ GÖRDÜ

Avicii, 2015 yılında ailesinin müdahalesiyle İbiza Calm rehabilitasyon merkezinde vakit geçirdi. Oradayken, yaşadığı acıyı yazdı:

“Acı. Neden şimdi acı çekiyorum? Rahatsız edici bir his. Geleceğin Tim’i acıyla uğraşıyor. Geleceğin Tim’i, acıyla şimdiki Tim’den daha iyi başa çıkıyor çünkü halihazırda başa çıkılması gereken daha acil çok fazla acı var.”

Maharishi Mahesh Yogi’nin öğretilerinde görülen ilaç tekniklerini kullanmaya başladı. Yogi, kişinin kendi içindeki en derin bilinç durumuna ulaşmaya odaklanan Hintli bir dini liderdi. Müzisyen de önerilen sürenin günde sadece 20 dakika olmasına rağmen, saatlerce meditasyon yapardı.

MEDİTASYON YAPIYORDU AMA…

Yeni keşfettiği aydınlanma hakkında günlüğüne şunları yazdı: “Çok yeni ve biraz korkutucu olan yeni bir varoluş halinde olduğumu hissediyorum. Son birkaç gündeki korkular bende hasara yol açmış gibi hissettim, ancak nefesime odaklanmanın ipucunu hatırlıyorum.”

Ölümünden sadece bir gün önce, Avicii’nin Umman gezisinde tanıştığı biri, ünlü DJ’in meditasyonlarından endişe duyduğu için babasıyla temasa geçti. Arkadaşı, yemek yemediğini veya konuşmadığını açıkladı.

Kişi daha sonra Avicii’nin babasını arayarak oğlunun intihar ettiğini bildirdi.

Günlüğündeki son mesajı şöyleydi: “Ruhun dökülmesi, yeniden başlamadan önceki son takıntıdır!”