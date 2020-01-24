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Avlanan gencin boynuna denizden sıçrayan balık saplandı

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Endonezya’da balık tutmak için suya açılan 16 yaşında bir gencin boynuna, denizden sıçrayan zargana ailesinden iri bir balık saplandı.
Avlanan gencin boynuna denizden sıçrayan balık saplandı

Boynuna saplanan balıkla birlikte kıyıya kadar yüzmek zorunda kalan Muhammed Idul isimli genç, 90 dakika uzaklıktaki hastaneye de bu şekilde ulaştırıldı.

Hayatta kalan Idul’un, balık halen boynundayken paylaştığı fotoğraf sosyal medyada gündeme oturdu.

Olaydan beş gün sonra BBC Endonezya Servisi’ne konuşan Muhammed Idul, arkadaşı Sardi ile balık tutmak için açılmalarının ardından yaşananları şöyle anlattı: “Önce Sardi’nin botu açıldı. Ben sonra arkasından açıldım. Kıyıdan yaklaşık 500 metre mesafede, Sardi bir ışık yaktı. O anda zargana sudan fırladı ve boynuma saplandı”

Olaydan sonra genç çocuğun babası Saharuddin, oğlunu bir buçuk saat uzaklıktaki Bau-bau’da bulunan hastaneye götürdü.

Buradaki doktorlar, balığın bir kısmını kesti. Ancak hastanedeki imkansızlık nedeniyle balığın ağız kısmına dokunulamadı.

Bu nedenle baba ve oğul Güney Sulawesi’nin başkenti Makassar’daki hastaneye gitti. Muhammed’in boynuna saplanan balık beş uzmanın katıldığı bir saatlik operasyonla çıkarıldı.

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