Avlandığı sırada meçhul avcılar tarafından gözünden yaralandı

Polis Basın Subaylığı açıkladı:
05.09.2021 tarihinde, saat 07:30 sıralarında, Bostancı’da sakin Cezar SEMERCİ (E-38), Bostancı- Güneşköy arasında avlandığı sırada, meçhul avcılar tarafından atılan tüfekten çıkan saçmaların gözüne isabet etmesi sonucu yaralanmıştır. Cezar SEMERCİ, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.
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