  • BIST 1.376
  • Altın 465,173
  • Dolar 7,6835
  • Euro 9,3766
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 8’i yerel 19 vaka

Avlanma sırasında tavşana vururken arkadaşının bacaklarına ateş etti!

» »
Olayda yaralanan S.R.L.(E-28), Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından cerrahi servisinde müşahede altına alınmıştır.
Avlanma sırasında tavşana vururken arkadaşının bacaklarına ateş etti!

20.12.2020 tarihinde, saat 12:30 sıralarında, Topçuköy’ün İblaga mevkiinde 19 numaralı av bölgesinde,  G.Ö.D. (E-34) tasarrufunda bulunan av tüfeği ile ova tavşanını vurmak için ateş ettiği sırada, saçmaların beraberinde kendisi ile avlanmaya gelen S.R.L.(E-28)’nin her iki bacağına isabet etmesi sonucu adı edilenin yaralamasına sebep olmuştur. Olayda yaralanan S.R.L.(E-28), Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından cerrahi servisinde müşahede altına alınmıştır.

       Yürütülen ileri soruşturmada S.R.L.(E-28)’nin, ayaklarından vurulması ile ilgili işvereni G.Ö.D.’nin açtığı ateş sonucu yaralanmış olmasına rağmen kendisini başka bir şahsın vurduğu yönünde polise yalan beyanda bulunduğu tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Meclis'te müdahale tartışması yaşandı! Hükümet Meclisi terk etti!21 Aralık 2020 Pazartesi 16:20
  • Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü Müsteşarı Mutafa Serçelik tarafından KKTC Ekonomisi 2020 Yılı III. Dönem Raporu yayınlandı21 Aralık 2020 Pazartesi 16:19
  • Genel Kurul’da Özgürgün’ün istifa oylaması ve 13. Maaşlar konuşuldu21 Aralık 2020 Pazartesi 16:18
  • Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği: “Onlar Olmasa İdi Bizlerde Olmayacaktık.”21 Aralık 2020 Pazartesi 16:17
  • Lefkoşa'da zorla fuhuşa teşvik!21 Aralık 2020 Pazartesi 16:15
  • Zanlı tutuksuz yargılanacak!21 Aralık 2020 Pazartesi 16:11
  • CTP vekili Candan: Tarihte bir ilk hükümet Meclis'i terk etti!21 Aralık 2020 Pazartesi 16:09
  • Meclisi terkeden hükümete CTP Vekili Derya'dan sert çıkış!21 Aralık 2020 Pazartesi 16:04
  • Seçime Müdahale araştırma önergesi üzerine "Hükümet vekilleir" Meclisi terk etti!21 Aralık 2020 Pazartesi 15:47
  • Gazimağusa'da tarihi iskele tadilat bekliyor21 Aralık 2020 Pazartesi 15:32
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti