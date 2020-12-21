Avlanma sırasında tavşana vururken arkadaşının bacaklarına ateş etti!

20.12.2020 tarihinde, saat 12:30 sıralarında, Topçuköy’ün İblaga mevkiinde 19 numaralı av bölgesinde, G.Ö.D. (E-34) tasarrufunda bulunan av tüfeği ile ova tavşanını vurmak için ateş ettiği sırada, saçmaların beraberinde kendisi ile avlanmaya gelen S.R.L.(E-28)’nin her iki bacağına isabet etmesi sonucu adı edilenin yaralamasına sebep olmuştur. Olayda yaralanan S.R.L.(E-28), Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından cerrahi servisinde müşahede altına alınmıştır.

Yürütülen ileri soruşturmada S.R.L.(E-28)’nin, ayaklarından vurulması ile ilgili işvereni G.Ö.D.’nin açtığı ateş sonucu yaralanmış olmasına rağmen kendisini başka bir şahsın vurduğu yönünde polise yalan beyanda bulunduğu tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.