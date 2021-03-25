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AVM’de ıslak zeminde kayıp düştü, 12 bin lira tazminat kazandı

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İzmir’deki bir AVM’de ıslak zemin nedeniyle düşüp ameliyat geçirmek zorunda kalan eğitmen, 12 bin 275 lira tazminat kazandı.
AVM’de ıslak zeminde kayıp düştü, 12 bin lira tazminat kazandı

İzmir’deki bir AVM’de ıslak zemin nedeniyle düşüp ameliyat geçirmek zorunda kalan eğitmen, 12 bin 275 lira tazminat kazandı.

37 yaşındaki spor eğitmeni Emel Yücel, bir buçuk yıl önce Karşıyaka ilçesindeki AVM’de yeni temizlenen zeminin ıslaklığı nedeniyle düştü.

Kuyruk sokumu kemiğindeki deformasyon nedeniyle ameliyat edilen kadın, avukatı aracılığıyla AVM yönetimine tazminat davası açtı.

Mahkeme, 8 bin lira manevi, 4 bin 275 lira da maddi olmak üzere 12 bin 275 lira tazminat ödemesine karar verdi.

Hala tedavi görüyor

Yücel, tedavi sürecinde 4 bin lira masraf yaptığını belirterek şunları söyledi: “Alışveriş için yaklaşık 1.5 yıl önce Karşıyaka’daki bir AVM’ye gitmiştim. Hiçbir uyarı levhasının bulunmadığı ıslak zeminde kayıp kalçamın üzerine düştüm. Kuyruk sokumu kemiğimde problem yaşadım. Hala tedavi görüyorum. Olay sosyal medyaya yansıdı. Bunun üzerine avukatım bana ulaştı. Haklarımın olduğunu söyledi. Dava açtık, kazandım.”

Kazandığı tazminatın haklı bir davayı kazandığının göstergesi olduğunu belirten Yücel, “Hayatım boyunca problem yaşayacağım. Otururken, spor yaparken sıkıntı yaşıyorum. Ne kadar maddi ve manevi tazminat kazansam bile bu beni mutlu etmedi açıkçası” diye konuştu.

 

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