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AVM’nin dışındaki dev ekranda porno yayınlanınca…

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AVM’nin dışındaki dev ekranda porno yayınlanınca…
Çin'in Zhejiang eyaletine bağlı liman şehri Ningbo, büyük bir skandala sahne oldu. Şehrin sakinleri, bir alışveriş merkezinin dışındaki dev ekranda porno yayınlandığını görünce şoke oldu.

Çin’de yayın yapan People’s Daily gazetesinin haberine göre; olay, 8 milyon nüfuslu Ningbo şehrinin en işlek caddelerinden birinde dün yaşandı.

Ningbo Tianlun Meydanı olarak anılan alışveriş merkezinin dışında bulunan dev ekrana sabah 10:00 sularında cinsel içerikli görüntüler yansımaya başladı.

Çin polisi, görüntülerin dev ekranı test eden işçinin bilgisayarında bulunduğunu açıkladı.

Söz konusu personel bilgisayarın yanından ayrılınca, görüntüler otomatik olarak ekrana yansıdı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, dev ekranın, Türkiye’de de şubeleri bulunan dünyaca ünlü bir kahve zincirinin hemen yanında olduğu görülüyor.

İşte o görüntüler:

 

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