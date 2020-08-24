AVOKADO NEDİR?

Bilimsel adı Persea americano olan avokado bir ağaç meyvesidir. Kabuğu yeşil, yenen kısımları beyaz, iri çekirdeklidir. Avokado tam olgunluğa toplandıktan sonra erişir. Lezzetini anlamak için olgunlaşmasını beklemek gerekmektedir. Hemen tüketmek için satın alıyorsanız, yumuşak olanı seçmeniz gerekir. Seçerken aynı zamanda kabuğunun da parlak ve kaygan olmasına, salladığınızda çekirdeğin sesinin gelmesine dikkat edin. Birkaç gün sonra tüketecekseniz eğer, sert olanı tercih etmeniz gerekir.