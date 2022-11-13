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Avrasya anketi: CHP az farkla birinci parti

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Avrasya Araştırma’nın anketine göre kararsızlar dağıtıldığında CHP yüzde 30,6’yla birinci sırada yer alırken, AKP’nin oyu yüzde 30’da kaldı. Ankete göre yeni seçim yasasının yürürlüğe girmesiyle MHP yüzde 7’lik barajı aşamıyor.
Avrasya anketi: CHP az farkla birinci parti

Avrasya Araştırma’nın anketine göre kararsızlar dağıtıldığında CHP yüzde 30,6’yla birinci sırada yer alırken, AKP’nin oyu yüzde 30’da kaldı. Ankete göre yeni seçim yasasının yürürlüğe girmesiyle MHP yüzde 7’lik barajı aşamıyor.

Farklı şirketlerin yayımladığı son dört anketteyse AKP yüzde 30’un hemen üstünde seyretse de birinci parti konumunu koruyor.

CHP’ye yakın anket şirketi Avrasya, bu ayki araştırmasının sonuçlarını açıkladı. 26 ilde 29 Ekim-6 Kasım arasında 2 bin 560 katılımcıyla düzenlenen anket için şirketin YouTube gelirlerinin kullanıldığı belirtildi.

CHP’nin birinci parti çıktığı ankette kararsızlar dağıtılınca sonuçlar şöyle:

  • CHP: Yüzde 30,6
  • AKP: Yüzde 30
  • İYİ Parti: Yüzde 13,3
  • HDP: Yüzde 11,3
  • MHP: Yüzde 6,8
  • DEVA: Yüzde 3,4
  • Zafer: Yüzde 1,8
  • YRP: Yüzde 1,2
  • Diğer: Yüzde 1,6

Aday anketi

Ankette Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a asla oy vermeyeceğini söyleyenlerin oranı yüzde 56 seviyesinde ölçülürken, muhalefetin ortak adayına asla oy vermeyeceğini söyleyenlerin oranı yüzde 36 olarak kaydedildi.

Seçimlerin ikinci tura kalması halinde muhalefetin adayına oy vereceğini söyleyenler yüzde 56,8, oy vermeyeceğini söyleyenler yüzde 43,2 olarak ölçüldü.

Bu ayki diğer anketler ne diyor?

Yöneylem Araştırma’nın anketine göreyse Erdoğan’a karşı üç muhalefet adayı kazanıyor. 2 bin 400 kişinin katıldığı ankette Erdoğan’a karşı muhalefet adayını destekleyeceklerini söyleyenlerin oranı yüzde 51,4’ü buldu.

Eylül ayında gündeme gelen Aksoy Araştırma’nın anketindeyse katılımcılardan yüzde 53,6’sı Kılıçdaroğlu’na, yüzde 46,4’ü Erdoğan’a oy vereceğini söylemişti.

Erdoğan, üç senaryoda da en fazla yüzde 40,7 oy potansiyeline ulaşabildi. MetroPOLL Araştırma’nın ağustos anketindeyse Erdoğan, muhalefetin dört olası adayına karşı kaybediyor, burada en yüksek oyu da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener karşısında yüzde 44’lük oranla alıyordu.

MetroPOLL, Aksoy, ORC

MetroPOLL Araştırma’nın ekim anketinde ‘kararsızlar’ dağıtılınca AKP’nin yüzde 36,3’lük ve MHP’nin yüzde 10’luk oyuyla ‘cumhur ittifakı’ yüzde 46,3 olarak kaydedildi.

‘Millet ittifakı’ysa CHP’nin yüzde 23,2 ve İYİ Parti’nin 12,4’lük oyuyla yüzde 35,6 olarak ölçüldü. AKP, CHP ve İYİ Parti’den sonra en çok oy alan parti HDP’nin oy oranıysa yüzde 11,9.

Aksoy Araştırma‘nın anketiyse şöyle:

  • AKP: Yüzde 31,7
  • CHP: Yüzde 28,1
  • İYİ Parti: Yüzde 13,3
  • HDP: Yüzde 11,2
  • MHP: Yüzde 7,8
  • DEVA Partisi: Yüzde 1,4
  • Saadet Partisi: Yüzde 1,3
  • Gelecek Partisi: Yüzde 0,3
  • Diğer partiler: Yüzde 4,9

ORC’nin bu ay yayımlanan anketinde AKP ve MHP’nin toplam oyu yüzde 40’ı bulmuyor;

  • AKP: Yüzde 30,4
  • CHP: Yüzde 24
  • İYİ Parti: Yüzde 17,6
  • HDP: Yüzde 7,2
  • MHP: Yüzde 6,5
  • Gelecek Partisi: Yüzde 2,6
  • DEVA: Yüzde 2,5
  • TDP: Yüzde 2,1
  • BTP: Yüzde 1,9
  • Diğer: Yüzde 1,5

Yine bu ay açıklanan Yöneylem’in anketinde AKP yüzde 32’nin üstünde.

Anket sonuçları şöyle:

  • AKP yüzde 32,4
  • CHP yüzde 29,1
  • İYİ Parti yüzde 12,4
  • HDP yüzde 10,1
  • MHP yüzde 5,8
  • DEVA Partisi yüzde 1,6
  • Zafer Partisi yüzde 2,4
  • Yeniden Refah Partisi yüzde 2
  • Türkiye İşçi Partisi yüzde 1,3

 

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