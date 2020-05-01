Avrasya Araştırma anketi: AKP yüzde 35'in altında, MHP barajı geçemiyor

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TÜRKİYE
01.05.2020 10:58
Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, Twitter hesabından "Covid-19 Pandemisinin Toplumsal / Ekonomik Ve Siyasal Etkileri" isimli araştırmanın bulgularını paylaştı.
Özkiraz’ın paylaşımına göre ankette katılımcılara “Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusu da soruldu
“Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusu da soruldu
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