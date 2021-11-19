Avrasya Araştırma anketi: Erdoğan, olası tüm adaylar karşısında kaybediyor

Avrasya Araştırma’nın kasım ayı seçim anketine göre Cumhurbaşkanlığı seçiminde AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan olası tüm adaylar karşısında kaybediyor.

Avrasya Araştırma, kasım ayında yaptığı son seçim anketinin sonuçlarını açıkladı. 26 ilde 1260 kişinin katılımıyla gerçekleşen ankete göre, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, olası tüm adaylar karşısında kaybediyor. Erken seçin isteyenlerin oranı ise yüzde 64,3.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) AKP'nin önüne geçtiği ankette araştırmaya katılanların yüzde 62.3'ü bir ciddi bir ekonomik krizin yaşandığını söyledi. 15 gün önce yapılan ankete göre bu oranda yüzde 3 artış oldu.

Yüzde 25.7 ise ekonomik krizin geçici olduğunu düşündüğünü belirtti. Ekonomik kriz olduğunu düşünmeyenlerin oranı 3.2, "Bilmiyorum' seçeneğini işaretleyenlerin oranı yüzde 6.8 oldu.

Sorulan sorular ve cevapların oransal dağılımı şöyle:

►Sizce ekonomik kriz var mıdır?

•Ciddi bir ekonomik kriz olduğunu düşünüyorum: Yüzde 62.3

•Geçici bir ekonomik kötüleşme olduğunu düşünüyorum: Yüzde 25.7

•Bilmiyorum: Yüzde 8.8

•Ekonomik kriz olduğunu düşünmüyorum: Yüzde 3.2

►Mevcut hükümetin ekonomik krizi bitirebileceğine inanıyor musunuz?

•Hayır, bitiremez: Yüzde 64

•Fikrim yok: Yüzde 18.1

•Evet, bitireceğine inanıyorum: Yüzde 17.9

►Sizce erken seçim yapılmalı mıdır?

•Evet: Yüzde 64.3

•Hayır: Yüzde 25.9

•Kararsızım: Yüzde 9.8

►Erken seçim olması durumunda hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz?

•CHP: Yüzde 25.6

•AKP: Yüzde 24.2

•Kararsız / Oy yok: Yüzde 14.9

•İYİ Parti: Yüzde 10.1

•HDP: Yüzde 8.8

•MHP: Yüzde 6.2

•DEVA: Yüzde 5

•Gelecek Partisi: Yüzde 2.2

•Diğer: Yüzde 2

•Saadet Partisi: Yüzde 1

►Kararsızlar dağıtıldığında ise aynı soruya yanıt verenlerin oranı şöyle oldu:

•CHP: Yüzde 30.1

•AKP: Yüzde 28.4

•İYİ Parti: Yüzde 11.9

•HDP: Yüzde 10.3

•MHP: Yüzde 7.3

•DEVA: Yüzde 5.9

•Gelecek Partisi: Yüzde 2.6

•Diğer: Yüzde 2.3

•Saadet Partisi: Yüzde 1.2