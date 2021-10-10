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Avrasya Araştırma Başkanı Özkiraz: İmamoğlu aday olursa fark 20 puanı geçecektir

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Son yapılan anket çalışmalarında Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı arasındaki farkın kapandığı görülüyordu
Avrasya Araştırma Başkanı Özkiraz: İmamoğlu aday olursa fark 20 puanı geçecektir

Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, seçim anketlerinin yanılacağını, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olması halinde aradaki farkın 20 puanı geçebileceğini söyledi. 

Twitter hesabından paylaşım yapan Özkiraz, "Anketler çok yanılacak" dedi. 

Millet İttifakı'nın oyunu kimsenin doğru tahmin edemeyeceğini ifade eden Özkiraz şöyle devam etti:

"Ne CHP, ne İyi Parti ne DEVA, bugün olandan az almayacaklar. HDP 15'i, DEVA barajı zorlayacak. Hele bir de İmamoğlu aday olursa hepimiz rezil olabiliriz :) Fark 20 puanı geçecektir."

 

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