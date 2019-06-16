Avrasya Araştırma: Binali Yıldırım’ın açık ara değil, 1-2 puanla kaybetmesi sürpriz olur

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararıyla 23 Haziran’da yenilenmesine karar verilen İstanbul seçimine 7 gün kaldı. Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, AKP’nin adayı Binali Yıldırım’ın seçimi CHP’li rakibi Ekrem İmamoğlu’na karşı açık ara farkla kaybedeceğini söylerken “1-2 puanla kaybetmesi sürpriz olur” yorumunu yaptı.

Gazete DuvaR’dan Nergis Demirkaya’ya konuşan Özkiraz’ın açıklamalarından bir kısım şöyle:

Nasıl bir sonuç bekliyorsunuz. Yarış başa baş mı?

Ben farklı bir sonuç bekliyorum. Bu haftaki anketi yapınca daha açık çıkacak ama benim gözlemim AK Parti seçmeninden çok ciddi sayıda kişinin sandığa gitmeyeceği yönünde. Bırakın 31 Mart’ta sandığa gitmeyenleri, 31 Mart’ta AK Parti’ye oy verenleri de sandığa götürmekte zorlanacaklar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sahaya çıkmasının etkisi ne olur?

Erdoğan motivasyon sağlayabilen bir lider. Belki sandığa gitmeyecek AK Partilileri götürmeye fayda sağlayabilir.

Bir sürpriz olur Binali Yıldırım açık ara kazanmaz mı?

Benim açımdan Binali Yıldırım’ın açık ara değil 1-2 puanla kaybetmesi sürpriz olur. Daha ciddi bir fark olmasını bekliyorum. Normal psikoloji onu söylüyor. Seçmen ne söylüyor gelecek hafta anketinde daha net göreceğiz.

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