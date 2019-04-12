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Avrasya Araştırma: Erdoğan, 10-15 gün içinde Cumhur İttifakı’nı bitirecek

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"Erdoğan büyük baskı altında"
Avrasya Araştırma: Erdoğan, 10-15 gün içinde Cumhur İttifakı’nı bitirecek

Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhur İttifakı’nı 10-15 gün içinde bitireceğini öne sürdü.

Özkiraz kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı açıklama Cumhur İttifakı’nın dağılacağını ifade ederek, şunları söyledi:

”Ak Parti Milletvekilleri ve teşkilatları Büyükşehir yenilgilerini MHP’ye bağlıyor. MHP’nin yerelde Ak Parti adaylarına destek vermediği, diğer adaylara çalıştığını söylüyor. MHP sürekli bizden çalıyor diyorlar Erdoğan büyük baskı altında, bence 10-15 gün içinde ittifakı bitirecek.”

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