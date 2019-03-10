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Avrasya Araştırma: İmamoğlu, 2 puan önde

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Ankara'da Yavaş ile Özhaseki arasındaki fark, 5 puanı aşıyor
Avrasya Araştırma: İmamoğlu, 2 puan önde

Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, 9 il için yeni seçim anketini twitter üzerinden açıkladı.

Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz'ın açıkladığı anket sonuçlarına göre İstanbul’da Ekrem İmamoğlu, Ankara’da Mansur Yavaş'ın yarışı önde götürdüğü özellikle Ankara’da; Yavaş’ın rakibi Özhaseki’den 6 puan önde olduğu görüldü.

İstanbul, Ankara, Antalya, Denizli ve Adana’da gibi illerde sonuçlar dikkat çekerken Özkiraz, ankete ilişkin “Araştırmaların hata payı 1,95 ile 2,5 arasında değişiklik göstermektedir” notunu düştü.

Özkiraz'ın açıkladığı oranlar şöyle:

İSTANBUL

BİNALİ YILDIRIM 48,5
EKREM İMAMOĞLU 50,1
DİĞER ADAYLAR 1,4
(HDP Aday çıkarmadığı halde yine de 0,7 oranında HDP diyen seçmenler değerlendirme dışı bırakılmıştır)
KATILIMCI SAYISI 2440

ANKARA

MANSUR YAVAŞ 51,60 
MEHMET ÖZHASEKİ 45,60 
DİĞER ADAYLAR 2,80 

(HDP seçime katılmadığı halde hala HDP'YE oy vereceğini söyleyen seçmenler 0,4 oranındadır ve değerlendirme dışı tutulmuşlardır) 

KATILIMCI SAYISI 1940 

İZMİR 

TUNÇ SOYER % 68,7 
NİHAT ZEYBEKÇİ % 30,1 
DİĞER ADAYLAR %1,2 

KATILIMCI SAYISI 1860 

ADANA 

ZEYDAN KARALAR : 51,5 
HÜSEYİN SÖZLÜ : 47,0 
DİĞER ADAYLAR : 1,5 

KATILIMCI SAYISI 1510 

BURSA 

ALİNUR AKTAŞ : 49,8 
MUSTAFA BOZBEY 49,0 
DİĞER ADAYLAR : 1,2 

KATILIMCI SAYISI 1440

AYDIN 

ÖZLEM ÇERÇİOĞLU : 57,1 
MUSTAFA SAVAŞ : 40,0 
DİĞER ADAYLAR :2,9 

KATILIMCI SAYISI 1440 

HATAY

LÜTFÜ SAVAŞ : 56,1 
İBRAHİM GÜLER : 42,0 
DİĞER ADAYLAR : 1,9 

KATILIMCI SAYISI 1060

DENİZLİ

ÜMİT BAHTİYAR : 49,7 
OSMAN ZOLAN : 48,0 
DİĞER ADAYLAR :2,3 

KATILIMCI SAYISI 1060 

MERSİN 

VAHAP SEÇER : 48,0 
HAMİT TUNA : 40,3 
AYFER YILMAZ : 10,1 
DİĞER ADAYLAR : 1,6 

KATILIMCI SAYISI 1060 

Katılımcıların çeşitli sebeplerle yanlış cevap verme ihtimaline karşı, katılımcılara "Arkadaş çevreniz, akrabalarınız ve komşularınız içerisinde en çok hangi adaya destek veriliyor" sorusu yöneltilmiş ve cevaplarda ciddi oranda bir değişikliğe rastlanmamıştır.

Araştırmaların hata payı 1,95 ile 2,5 arasında değişiklik göstermektedir. 

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