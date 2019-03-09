Avrasya Araştırma: İstanbul ve Ankara'da CHP önde

Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, yaptıkları seçim anketini Twitter üzerinden yayınladı.

İstanbul'da 2440 katılımcıyla gerçekleştirilen ankete göre Ekrem İmamoğlu yüzde 50.1 oy alırken, Binali Yıldırım yüzde 48.7 alıyor. Diğer adayların toplamı ise yüzde 1.4'te kalıyor. Özkiraz "HDP aday çıkarmadığı halde yine de 0,7 oranında HDP diyen seçmenler değerlendirme dışı bırakılmıştır" notunu da düştü.

Ankara'da 1940 kişi ile yapılan ankete göre Mansur Yavaş yüzde 51.6 oy alırken, Mehmet Özhaseki yüzde 45.6 oy alıyor. Diğer adayların toplamı ise yüzde 2.8'de kalıyor. Özkiraz "HDP seçime katılmadığı halde hala HDP'ye oy vereceğini söyleyen seçmenler 0,4 oranındadır ve değerlendirme dışı tutulmuşlardır" notunu düştü.

Ankete göre İzmir'de Tunç Soyer yüzde 68.7 ile açık ara öndeyken Nihat Zeybekçi yüzde 30.1 oy alıyor.

Antalya'da 1560 kişi ile gerçekleştirilen araştırmanın sonucuna göre CHP'nin adayı Muhittin Böcek yüzde 54.3 oy alırken, AKP'nin adayı Menderes Türel yüzde 44.4 oy alıyor.

CHP'nin Adana adayı Zeydan Karalar yüzde 51.5 oy alırken, AKP adayı Hüseyin Sözlü yüzde 47 alıyor.

Bursa'da AKP adayı Alinur Aktaş yüzde 49.8 oy alırken, CHP'li Mustafa Bozbey yüzde 49 oy alıyor.

Aydın'da CHP adayı Özlem Çerçioğlu yüzde 57.1 oy alırken, AKP adayı Mustafa Savaş yüzde 40 oy aldı.

Hatay'da CHP'nin adayı Lütfü Savaş yüzde 56.1 oy alırken, AKP adayı İbrahim Güler yüzde 42 alıyor.

Denizli'de İyi Parti adayı Ümit Bahtiyar yüzde 49.7 alırken, AKP adayı Osman Zolan yüzde 48 oy alıyor.

Son olarak Mersin'de ise CHP adayı Vahap Seçer yüzde 48, AKP adayı Hamit Tuna yüzde 40, İyi Parti adayı Ayfer Yılmaz yüzde 10.1 oy alıyor.

Kemal Özkiraz, "Araştırmaların hata payı 1,95 ile 2,5 arasında değişiklik göstermektedir. 28 Mart tarihinde tüm iller ile ilgili araştırma sonuçlarını bu sayfadan paylaşacağız" şeklinde belirtti.