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Avrasya Araştırma, referandum anket sonuçlarını açıkladı

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Avrasya Araştırma, referandum anket sonuçlarını açıkladı
Avrasya Araştırma tarafından yapılan referandum anketinde, ‘Hayır’ diyenlerin oranı yüzde 57.5 olurken, ‘Evet’ diyenler yüzde 42.4’te kaldı.

Avrasya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi, 16Nisan’daki anayasa değişikliği referandumu öncesinde yaptığı anket sonuçlarını yayınladı.

3-9 Mart arasında 26 il ve ilçede 8 bin 120 katılımcıyla gerçekleştirdiği ankette katılımcılara ‘Bugün, milletvekili genel seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?’ sorusu yöneltildi. Buna göre, katılımcıların yüzde 45 AK Parti, yüzde 31 CHP, yüzde 10.3 HDP, yüzde 9.6 MHP yanıtını verdi.Katılımcılara yöneltilen ikinci soru ise ‘16 Nisan anayasa değişikliği referandumunda ne yönde oy kullanacaksınız?’ oldu. Katılıcıların yüzde 42.4 ‘Evet’ diyeceğini belirtirken, ‘Hayır’ oyu kullanacağını aktaran katılımcıların oranı 57.5 oldu.

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