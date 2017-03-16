 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 90.463
  • Altın 145,165
  • Dolar 3,6868
  • Euro 3,9494
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAMuğla'da deprem

Avrasya Araştırma Şirketi anket yayımladı

»
Avrasya Araştırma Şirketi anket yayımladı
Katılımcıların yüzde 60.1'i "Merkez sağda yeni bir partiye ihtiyaç var" dedi

Avrasya Araştırma Şirketi'nin anketine göre, 16 Nisan'da halk oylamasına sunulacak anayasa değişikliği teklifine "Hayır" diyenlerin oranı yüzde 1.33 puan artarak yüzde 57.57'ye yükseldi.

Şirketin bir önceki kamuoyu araştırmasında, "Hayır" diyenlerin oranı yüzde 56.04'tü.

Avrasya Araştırma, söz konusu anketini 3-9 Mart arası 26 il ve ilçede 8 bin 120 katılımcıyla gerçekleştirdi. Yapılan araştırmaya göre, "Bugün, milletvekili genel seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna şu şekilde yanıt verildi:

2245381334170.jpg

"16 Nisan Anayasa değişikliği referandumunda ne yönde oy kullanacaksınız?" sorusuna verilen yanıtlar ise şöyle:

2247438541626.jpg2249277968677.jpg

MERKEZ SAĞ BİR PARTİYE İHTİYAÇ VAR MI?

"Sizce merkez sağda yeni bir partiye ihtiyaç var mı?" sorusunu yanıtlayan vatandaşların yüzde 60,1'i 'Evet, yüzde 39,9'u 'Hayır' dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Ateist aile din dersi davasını kazandı16 Mart 2017 Perşembe 08:55
  • Müzeyyen Telli'nin katili tam bir suç makinesi çıktı!16 Mart 2017 Perşembe 08:49
  • Başbakanlık'tan yurtdışında yürütülen faaliyetlere ilişkin genelge16 Mart 2017 Perşembe 08:48
  • Muğla'da deprem16 Mart 2017 Perşembe 08:37
  • Adana'da terör operasyonu: 36 gözaltı16 Mart 2017 Perşembe 08:36
  • Ünlü iş adamına hırsızlık şoku!16 Mart 2017 Perşembe 08:35
  • Aile Bakanlığı, '81 ilde mevlit okutma' hariç hiçbir hedefine ulaşamadı16 Mart 2017 Perşembe 08:33
  • Yıllardır Evli Olduğu Kadın Erkek Çıktı!15 Mart 2017 Çarşamba 21:20
  • Protestolar devam ediyor; 40 inek Hollanda'ya geri gönderildi15 Mart 2017 Çarşamba 16:45
  • Bulancak’ta CHP’li Bektaşoğlu ve partililere saldırı15 Mart 2017 Çarşamba 16:40
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti