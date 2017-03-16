Avrasya Araştırma Şirketi anket yayımladı

Katılımcıların yüzde 60.1'i "Merkez sağda yeni bir partiye ihtiyaç var" dedi

Avrasya Araştırma Şirketi'nin anketine göre, 16 Nisan'da halk oylamasına sunulacak anayasa değişikliği teklifine "Hayır" diyenlerin oranı yüzde 1.33 puan artarak yüzde 57.57'ye yükseldi.

Şirketin bir önceki kamuoyu araştırmasında, "Hayır" diyenlerin oranı yüzde 56.04'tü.

Avrasya Araştırma, söz konusu anketini 3-9 Mart arası 26 il ve ilçede 8 bin 120 katılımcıyla gerçekleştirdi. Yapılan araştırmaya göre, "Bugün, milletvekili genel seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna şu şekilde yanıt verildi:

"16 Nisan Anayasa değişikliği referandumunda ne yönde oy kullanacaksınız?" sorusuna verilen yanıtlar ise şöyle:

MERKEZ SAĞ BİR PARTİYE İHTİYAÇ VAR MI?

"Sizce merkez sağda yeni bir partiye ihtiyaç var mı?" sorusunu yanıtlayan vatandaşların yüzde 60,1'i 'Evet, yüzde 39,9'u 'Hayır' dedi.