  • BIST 1.538
  • Altın 412,719
  • Dolar 7,0235
  • Euro 8,4942
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 2 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAToplam 4222 test,40 pozitif vaka

Avrasya Araştırma Şirketi yaptığı son anketi paylaştı

»
Avrasya Araştırma Şirketi yaptığı son anketi paylaştı. Ankette AKP ve MHP’nin oylarındaki düşüş sürerken İYİ Parti ve CHP’nin oyları yükseliş gösterdi.
Avrasya Araştırma Şirketi yaptığı son anketi paylaştı

Avrasya Araştırma Şirketi yaptığı son anketi paylaştı. Ankette AKP ve MHP’nin oylarındaki düşüş sürerken İYİ Parti ve CHP’nin oyları yükseliş gösterdi.

“Bugün milletvekilliği seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusunun yöneltildiği ankette AKP ve MHP’nin oyları yüzde 41,6 oranında kaydedildi.

Kararsızların ve ‘Oy kullanmam’ diyenlerinin dağıtıldığı anket sonuçları şöyle:

AKP: Yüzde 34,1

CHP: Yüzde 27,3

İYİ Parti: Yüzde 14

HDP: Yüzde 10,1

MHP: Yüzde 7,5

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 'Geçim sıkıntısı nedeniyle intihar ettikleri' iddia edilen genç anne-baba, Batman'da yan yana defnedildi13 Şubat 2021 Cumartesi 09:19
  • TC Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun:Kıbrıs’ta iki devletli çözüm için tüm gayretimizle çalışacağız12 Şubat 2021 Cuma 21:21
  • Türkiye'de 7 bin 763 vaka, 97 ölüm...12 Şubat 2021 Cuma 20:49
  • TTB’den ‘corona’ raporu: Bu hızla 60 milyonluk kesim ancak iki yılda aşılanır12 Şubat 2021 Cuma 19:15
  • ‘Sırasını bekleyen’ Kılıçdaroğlu, Covid-19 aşısının ilk dozunu oldu12 Şubat 2021 Cuma 19:03
  • Sokak köpekleri dağlık alanda ölüme terk edildi12 Şubat 2021 Cuma 19:02
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uzaya da gideceğiz, bölgesel ve küresel güç haline de geleceğiz12 Şubat 2021 Cuma 17:30
  • Bakan Koca: Şu ana kadar koronavirüs aşısı yapılan yurttaşlarımızın sayısı 3.5 milyonun üzerinde12 Şubat 2021 Cuma 17:29
  • İzmir'de Hortumun Verdiği Hasar Gün Aydınlanınca Ortaya Çıktı12 Şubat 2021 Cuma 11:09
  • KKTC'de de görev yapmıştı! Rütbesini FETÖ Elebaşının Taktığı Generalin Apoletleri Söküldü12 Şubat 2021 Cuma 10:48
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti