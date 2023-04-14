Avrasya Araştırma ''son kez'' anket sonuçlarını paylaştı

Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz görevi başında yaptığı son seçim anketinin sonuçlarını açıkladı.
Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz görevi başında yaptığı son anketi paylaştı. Ankete göre Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Erdoğan’a fark atarken, seçim ilk turda bitiyor.
Gökhan Özbek ile birlikte 23 derece Youtube kanalında program yapan Kemal Özkiraz “Araştırmacı olarak görev aldığım son anketim. Yani araştırmacılık jübilemi yapıyorum. Araştırma işini artık Savaş arkadaşımız yapacak, biz Youtube yayınlarına devam edeceğiz” dedi
Kemal Özkiraz’ın yaptığı son anket sonucu şu şekilde:
AK Parti: Yüzde 34,4
CHP: Yüzde 33,3
HDP: Yüzde 9,5
İYİ Parti: Yüzde 9,2
MHP: Yüzde 6,8
Memleket: Yüzde 3,6
Diğer: Yüzde 3,2
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketi
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 50,9
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 42,3
Muharrem İnce: Yüzde 4,8
Sinan Oğan: 2
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