Avrasya Araştırma:Erdoğan’ın oy oranı yüzde 37.2

“Pazar günü seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz” sorusunun yöneltildiği ankette AKP’nin oyu yüzde 36.9, MHP’nin oyu ise yüzde 7.1 çıktı. Buna göre ‘cumhur ittifakı’nın oy oranı yüzde 44’te kalıyor.

Ankete göre ‘millet ittifakı’nda ise CHP’nin oyu yüzde 28.1’e, İYİ Parti’nin oy oranı yüzde 11.4 seviyesinde ölçülürken, HDP yüzde 10.6, DEVA Partisi yüzde 2.7, Gelecek Partisi yüzde 2.6’da, Saadet Partisi ise yüzde 0.4 oy oranlarına sahip.

Erdoğan’ın oy oranı yüzde 37.2

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yeniden aday olması durumunda oy vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 37.2 iken, olumsuz yanıt verenlerin oranı ise 42.2 çıktı.

Kararını diğer adaylara göre belirleyeceğini belirtenlerin oranı ise yüzde 19.9.

Ankette Muharrem İnce parti kursa oy vereceğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 1.9. İnce’ye oy vereceğini söyleyenlerin CHP seçmeni içindeki oranı ise yüzde 2.2 çıktı.