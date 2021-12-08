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Avrasya Araştırma'nın son seçim anketi: CHP oylarını yüzde 30.4’e yükseltirken AKP 27.6’ya geriledi

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“Yeniden cumhurbaşkanı adayı olursa Tayyip Erdoğan’a oy vermem” diyenlerin oranı yüzde 56 oldu
Avrasya Araştırma'nın son seçim anketi: CHP oylarını yüzde 30.4’e yükseltirken AKP 27.6’ya geriledi

Avrasya Araştırma’nın son seçim anketine göre CHP oylarını yüzde 30.4’e yükseltirken AKP 27.6’ya geriledi.  “Yeniden cumhurbaşkanı adayı olursa Tayyip Erdoğan’a oy vermem” diyenlerin oranı ise yüzde 56 oldu

Tele1'in aktardığına göre, Avrasya Araştırma 27 Kasım-3 Aralık arasında yaptığı seçim anketinin sonuçlarını açıkladı. Araştırma 26 ilde 1260 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Araştırmaya göre kararsız oylar azaldı, kararsız seçmenin oyları muhalefet partilerine kaydı.

Araştırmada sorulan sorular ve elde edilen sonuçlar şöyle:

*Sizce ekonomik kriz var mıdır?

Ciddi bir ekonomik kriz olduğunu düşünüyorum: Yüzde 71

Geçici bir ekonomik kötüleşme olduğunu düşünüyorum: Yüzde 15.9

Ekonomik kriz olduğunu düşünmüyorum: 1.4

Bilmiyorum: 11.7

*Mevcut hükûmetin ekonomik krizi bitirebileceğine inanıyor musunuz?

Hayır bitiremez: 72.1

Evet bitireceğine inanıyorum: 14.3

Fikrim yok: 13.6

*Mevcut ekonomik durumda sizce hangilerinin payı yüksektir? (Açık uçlu soru)

Recep Tayyip Erdoğan: 84.2

AKP: 73.2

Cumhur İttifakı: 70.1

Devlet Bahçeli: 70.4

MHP: 67.8

Kemal Kılıçdaroğlu: 15.4

CHP: 13.23

Millet İttifakı: 9.1

Meral Akşener: 8.1

Diğer: 13

*Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ekonominin iyi yönettiğini mi, kötü yönettiğini mi düşünüyorsunuz?

Kötü yönetiyor: 80.3

İyi yönetiyor: 12.3

Ne iyi ne kötü yönetiyor: 8.5

*Hükûmetin/TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranının gerçek olduğuna inanıyor musunuz?

Evet: 7.4

Hayır: 85.9

Bilmiyorum: 6.7

*Aşağıdaki isimler ekonomiyi Erdoğan’dan daha mı iyi yönetir, daha mı kötü yönetir?

KEMAL KILIÇDAROĞLU

Daha iyi yönetir: 65.8

Daha kötü yönetir: 34.2

MERAL AKŞENER

Daha iyi yönetir: 64

Daha kötü yönetir: 36

ALİ BABACAN

Daha iyi yönetir: 67.9

Daha kötü yönetir: 32.1

AHMET DAVUTOĞLU

Daha iyi yönetir: 60.1

Daha kötü yönetir: 38.9

*Sizce erken seçim yapılmalı mı?

Evet: 67.5

Hayır: 22.8

Kararsızım: 9.7

*Erken seçim olması durumunda hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz? (Kararsızlar dağıtılmadan)

CHP: 26.4

AKP: 24

İYİ Parti: 11.3

HDP: 9.5

MHP: 5.7

DEVA: 2.3

Gelecek: 2.3

Saadet: 1.1

Diğer: 1.5

Kararsız/Oy yok: 13

Kararsız oylar dağıldıktan sonda:

CHP: 30.4

AKP: 27.6

İYİ Parti: 12.9

HDP: 11

MHP: 6.5

DEVA: 6

Gelecek: 2.5

Saadet: 1.3

Diğer: 1.7

*Önümüzdeki pazar cumhurbaşkanlığı seçimi olsa Tayyip Erdoğan kazanır mı?

Kazanır: 28.5

Kazanamaz: 55.9

Bilmiyorum: 15.6

*Yeniden cumhurbaşkanı adayı olursa Tayyip Erdoğan’a oy verir misiniz?

Evet: 30.2

Hayır: 56

Diğer adaylara bağlı: 13.8

*Erdoğan’ın karşısında aşağıdaki isimlerden birisi çatı aday olursa ya da ikinci tura kalırsa kime oy verirsiniz?

KEMAL KILIÇDAROĞLU:

Oy veririm: 48.2

Oy vermem: 33.5

Kararsızım: 18.3

ALİ BABACAN

Oy veririm: 44.1

Oy vermem: 35.5

Kararsızım: 20.4

EKREM İMAMOĞLU

Oy veririm: 50.6

Oy vermem: 33

Kararsızım: 16.4

MANSUR YAVAŞ

Oy veririm: 50.6

Oy vermem: 32

Kararsızım: 17.4

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