  • BIST 96.775
  • Altın 361,916
  • Dolar 6,6793
  • Euro 7,3122
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

Avrasya ülkelerinde COVID-19 vakaaları artıyor

» »
Avrasya ülkelerinde COVID-19 vakaları artıyor
Avrasya ülkelerinde COVID-19 vakaaları artıyor

Ukrayna, Özbekistan, Kırgızistan, Gürcistan ve Ermenistan’da yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle vaka ve ölü sayıları artmaya devam ediyor.

Ukrayna Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 311 kişide daha virüse rastlanmasıyla vaka sayısının 2 bin 203’e yükseldiği belirtildi. Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 61’e, ölü sayısının 12 artarak 69’a çıktığı aktarıldı.

İçişleri Bakanlığı da halkın kiliselere gitmesine kısıtlama getirerek, Paskalya Bayramı’nda ayinlerin canlı yayımlanacağını duyurdu.

Kırgızistan’da hastalarının 34’ü 15 yaşın altında

Kırgızistan’da 18 kişide daha koronavirüs tespit edilmesiyle vaka sayısı 298 oldu.

Öte yandan bir hasta yaşamını yitirdi ve koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı 5’e yükseldi. Ülkede 22 bin 554 test yapıldı.

Kırgızistan Sağlık Bakan Yardımcısı Madamin Karatayev, ilaç konusunda dışa bağımlı ülkede şimdilik sorun yaşanmadığını, 3 aylık ilaç stokuna sahip olduklarını bildirdi. Karatayev, ülkedeki koronavirüs hastalarının 34’ünün 15 yaşın altında olduğunu açıkladı.

Özbekistan’da ekonomik tedbirler alındı

Özbekistan’da, salgının ekonomiye etkisini azaltmak amacıyla işletme, iş adamı ve tüketicilerin yaklaşık 2 milyar dolar değerindeki kredisinin ödeme süresi 1 Ekim’e ertelendi.

Hükümet, istihdam sağlanması için de 415 milyon dolar ödenek ayırdı.

Öte yandan ülkede 42 kişide daha koronavirüs tespit edildi ve vaka sayısı 624’e ulaştı. Bugüne kadar 3 kişinin öldüğü, 38 kişinin ise iyileştiği Özbekistan’da, 84 bin 281 kişi karantinada tutuluyor. Virüs vakalarını tespit etmek için ülkede 78 bin 906 test yapıldı.

Gürcistan’da 16 yeni vaka

Gürcistan’da da 16 yeni vaka tespitiyle toplam sayı 230’a çıktı. Bugüne kadar koronavirüs kaynaklı 3 ölümün yaşandığı ülkede iyileşen hasta sayı 54’e yükseldi.

Ermenistan’da ölü sayısı 11 oldu

Ermenistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 16 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısı 937’ye ulaştı. Ölü sayısı 1 artarak 11 oldu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD’de 16,8 miyon kişi koronavirüs nedeniyle işsiz kaldı10 Nisan 2020 Cuma 13:21
  • İspanya'da 605 kişi daha Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti10 Nisan 2020 Cuma 13:20
  • Avustralya’da Koronavirüsten Can Kaybı Artıyor10 Nisan 2020 Cuma 13:01
  • Çin'de Son 24 Saatte Kovid-19 Nedeniyle Sadece Bir Kişi Yaşamını Yitirdi10 Nisan 2020 Cuma 11:55
  • Koşarken ya da yürürken de virüs kapabilirsiniz10 Nisan 2020 Cuma 11:54
  • Merkel: "daha uzun süre corona virüsüyle yaşamak zorundayız"10 Nisan 2020 Cuma 11:36
  • ARAP Ülkelerinde Koronavirüs Kaynaklı Ölümler Ve Vaka Sayıları Arttı10 Nisan 2020 Cuma 11:33
  • İsrail'de Kovid-19'dan Ölenlerin Sayısı 86'ya Yükseldi10 Nisan 2020 Cuma 11:31
  • AB Ülkeleri 540 Milyar Eurlouk Kovid-19 Kurtarma Paketinde Anlaştı10 Nisan 2020 Cuma 11:26
  • Dünya Genelinde Kovid-19 Nedeniyle Ölenlerin Sayısı 95 Bini Aştı10 Nisan 2020 Cuma 11:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti