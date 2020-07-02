Avrasya Ülkelerinde Kovid-19'a Karşı Tedbirler Yeniden Getirildi

Avrasya ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artması nedeniyle bazı kısıtlamalar yeniden uygulamaya konuldu.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek Belediye Başkanı Aziz Surakmatov, hastanelerde tedavi görenlerin yarısının devlet ve kamu çalışanları olduğunu belirterek, kentte bazı tedbirlerin yeniden alındığını bildirdi.

21 Mayıs itibarıyla faaliyetlerine izin verilen bar ve gece kulüplerinin yeniden kapatıldığını belirten Surakmatov, toplu ulaşımın sadece sabah ve akşam saatlerinde çalışacağını kaydetti.

Surakmatov, sınırlı sayıda vatandaşın meydan ve çocuk parklarını ziyaret edebileceğini ifade etti.

Kırgızistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 439 kişinin virüse yakalanmasıyla vaka sayısı 5 bin 735'e çıktı.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 5 artarak 62'ye, iyileşenlerin sayısı da 73 artışla 2 bin 443'e ulaştı.

Kırgızistan'da, 750 Kovid-19 hastası hastanelerde, 2480 kişi de evinde tedavi görüyor.

Öte yandan, Rusya'daki Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen geçit törenine katılan 100 askerin koronavirüse yakalandığı belirtildi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, ilave tıbbi tesislerin oluşturulması ve yatak kapasitesinin artırılması talebinde bulundu.

Sağlık Bakan Yardımcısı Madamin Karatayev, sağlık personeli sayısının yeterli olmadığını ve solunum cihazı ile oksijen konsantratörüne ihtiyaç duyduklarını dile getirdi.

KİEV'DE BAZI KISITLAMALAR GETİRİLDİ

Ukrayna'nın başkenti Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, şehirde durumu ağır olan Kovid-19 hastalarının sayısının arttığını belirterek, virüse karşı bazı önlemlerin sıkılaştırılması yönünde karar aldıklarını duyurdu.

Restoran, eğlence merkezleri ve sinemaların saat 22.00'ye kadar çalışacağını aktaran Kliçko, kültür, eğlence ve spor etkinliklerinin saat 22.00'den sonra yapılmasının yasaklandığını paylaştı.

Karantina uygulamasının 31 Temmuz'a kadara uzatıldığı ülkede, vaka sayısı 44 bin 998, ölü sayısı 1173, iyileşen sayısı ise 19 bin 548 olarak açıklanmıştı.

Ukrayna’da nisan ve mayıs ayında 700’ün altında seyreden günlük vaka sayısı, haziran sonuna doğru binin üzerine çıkmıştı.

KAZAKİSTAN'DA 14 GÜNLÜK KARANTİNA UYGULANABİLİR

Salgının son bir ayda daha fazla hissedildiği Kazakistan'da yeniden karantina uygulanması bekleniyor.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, hükümetin 5 Temmuz'dan itibaren 14 günlük karantina uygulama planı önerdiğini ve bu süresinin uzatılabileceğini belirterek, konuyla ilgili yarın Sağlık Bakanı'nın açıklama yapacağını bildirdi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, virüsten 56 kişinin iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 13 bin 614'e ulaştı.

Bugüne kadar ülkede 41 bin 65 Kovid-19 vakası tespit edilmiş, virüsten 188 kişi hayatını kaybetmişti.

AZERBAYCAN'DA VAKA SAYISI 18 BİNİ GEÇTİ

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 karargahından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 588 kişide daha Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 18 bin 112'ye yükseldi.

Sağlığına kavuşanların sayısı 346 artarak 10 bin 61'e, yaşamını yitirenlerin sayısı 7 artarak 220'ye çıktı.

Bugüne kadar 488 bin 852 Kovid-19 testinin uygulandığı Azerbaycan'da, 7 bin 831 hastanın tedavisi sürüyor.

Ülkede nisanda 100'ün altında olan günlük vaka sayısı, mayıs sonunda 200'ü geçmiş, haziran başında günlük 300'ün üzerinde seyretmeye başlamış, ayın son günlerinde 600'ye yaklaşmıştı.

Vaka sayılarındaki artış nedeniyle 5 Temmuz'a kadar geçerli sokağa çıkışlarda SMS’le izin alma uygulamasının 2 hafta daha uzatılması öngörülüyor.

BELARUS'TA ÖLEN SAYISI 550'Yİ GEÇTİ

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 306 kişide virüsün tespit edilmesiyle Kovid-19 vaka sayısının 62 bin 424’e çıktığı kaydedildi.

Şimdiye kadar 1 milyon 13 binden fazla Kovid-19 testinin yapıldığı aktarılan açıklamada, sağlığına kavuşanların sayısının 1499 artarak 47 bin 553, ölen sayısının 6 artarak 398 olduğu belirtildi.

Ülkede, nisan sonunda 900’ün üzerine çıkan günlük vaka sayısı, mayıs ayında bine yaklaşmış, haziran başında düşüşe geçmişti.

MOLDOVA'DA 285 YENİ VAKA

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte 285 kişide virüse rastlandı ve böylece vaka sayısı 16 bin 898’e çıktı.

Vakalardan 2 bin 416’sının sağlık çalışanı olduğu ülkede, son günde 2 bin 246 Kovid-19 testi yapıldı.

Sağlığına kavuşanların sayısı 212 artarak 9 bin 594, ölü sayısı da 4 artışla 549 oldu.

Ülkede, 24 bin 239 kişi gözetimde tutuluyor.

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde da vaka sayısı 17 artışla 1250’ye yükseldi.

Kovid-19 nedeniyle 53 kişinin hayatını kaybettiği Gagauz Özerk Yeri’nde, 570 virüs hastası iyileşti.

Salgın durumunun kötüleşmesi nedeniyle sağlık alanında olağanüstü halin 15 Temmuz'a kadar uzatıldığı Moldova’da nisan ayında 100'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, mayıs sonunda 200'ü geçmiş, haziranın ortasında ise 500’e yaklaşmıştı.

TACİKİSTAN'DA VAKA SAYISI 6 BİNİ AŞTI

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede Kovid-19 vaka sayısı 51 artarak 6 bin 5'e çıktı. Sağlığına kavuşarak taburcu edilenlerin sayısı 59 artarak 4 bin 627 oldu.

Kovid-19 kaynaklı 52 ölümün gerçekleştiği ülkede, 1326 hastanın tedavisi sürüyor.

ÖZBEKİSTAN’DA VAKA SAYISI 8 BİN 671 OLDU

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, gün içerisinde ülkede Kovid-19 vaka sayısı 44 artışla 8 bin 671'e çıktı.

Gün boyunca 55 hasta daha sağlığına kavuştu ve böylece taburcu edilenlerin sayısı 5 bin 737'ye ulaştı.

Bugüne kadar 1 milyon 176 bin Kovid-19 testinin yapıldığı ülkede, 64 bin kişi gözetim altında tutuluyor.

Özbekistan’da Kovid-19 kaynaklı 25 ölüm gerçekleşirken, 2 bin 908 hastanın tedavisi sürüyor.